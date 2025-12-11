ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ ರೈತ: 40 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ, 25 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ: ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂತ್ರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಅವಿನಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೌರ್ಯ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 25 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿ ನಿಜವಾದ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 11, 2025 at 10:45 AM IST
ಗೋರಖ್ಪುರ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಗೋರಖ್ಪುರದ ನಹರ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೊಬ್ಬರು, ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಳು ಹಾಳು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ನಷ್ಟವೇ ಹೊರತು ಲಾಭ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಜನಿತ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಗಳನ್ನ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೌರ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇತರ 25 ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರಾಗಿದ್ರೂ ಕೃಷಿಯ ಇವರ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ: ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೌರ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Mphil ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೌರ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯೂ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ರೈತ ನಾಯಕ ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಅವಿನಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಾರಿ ಮೌರ್ಯ ಅವರು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದರು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಕೃಷಿಕ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೌರ್ಯ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಹಲವು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ, ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೋರಖ್ಪುರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೃಷಿಯೇ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಮೌರ್ಯ ಅವರು 2017 ರಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಪಾಠ ಕಲಿತರು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಚಕ್ರದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿ , ತಮ್ಮ 35 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸ್, ಟೊಮೆಟೊ, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಬಿಳಿಬದನೆ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಮೂಲಂಗಿ, ಎಲೆಕೋಸು, ಸರ್ಪುಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಬಾಳು ಹಸನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸವತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಗಳಿಕೆ: ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸವತೆಯಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರ ಆದಾಯ ಅವರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ರೈತನಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೌರ್ಯ.
ರೈತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೌರ್ಯ: ಅವಿನಾಶ್ ರೈತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಫ್-ಸೀಸನ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಅವಿನಾಶ್ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಆದಾಯಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಂಗಡಿಯವರೇ ಇವರ ತೋಟದಿಂದ ತರಕಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕಲಿತಿದ್ದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೂಡಾ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?: ನಾನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೇನೆ . ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಾನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ.
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ: ರೈತರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ರೈತರು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವಿನಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ಯುವಕರು ರೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಾರದು ಎಂದ ಅವರು, ಈ ರೀತಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸು; ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರುಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂತಾರೆ ರೈತ ಮೌರ್ಯ.
ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಡ್ರಿಪ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮತ್ತು ರೇನ್ ಗನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನೀರಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೂಡಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ರೈತನಿಗೆ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರಾಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಂತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ಆವರ್ತಕ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಅವರ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಏನಂತಾರೆ; ನಾನು ಅವಿನಾಶ್ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಮಾಸಿಕ 15,000 ರೂ. ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಚೌಹಾಣ್
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು 2020 ರಿಂದ ಅವಿನಾಶ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 8,000 ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಉಚಿತ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
