ಗೂಗಲ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಐ ಹಬ್ಗೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಗೂಗಲ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಐ ಹಬ್ಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
By ANI
Published : April 28, 2026 at 5:18 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 5:23 PM IST
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಇಂದು ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಗೂಗಲ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಐ ಹಬ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಐ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅದಾನಿಕೊನೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರ್ಟೆಲ್ನ ನಕ್ಸಟ್ರಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ಥರ್ಲುವಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಲಿರುವ ಈ ಎಐ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, ಆಂಧ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಎನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರ್ಮಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಭಾರತವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಎಐ ಹಬ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಮೂರು ಸಬ್ಸೀ ಕೇಬಲ್ಗಳು ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ರಾಜ್ಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಿಇಒ ಥಾಮಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಾಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಎಐ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಎಐ ಹಬ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
