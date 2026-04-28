ETV Bharat / bharat

ಗೂಗಲ್​ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಐ ಹಬ್​ಗೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಗೂಗಲ್​ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಐ ಹಬ್​ಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

Google's USD 15 billion India AI hub project takes off in Visakhapatnam
ಗೂಗಲ್​ ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್​ಗೆ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ (ANI)
author img

By ANI

Published : April 28, 2026 at 5:18 PM IST

|

Updated : April 28, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಗೂಗಲ್​ ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್​ಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಇಂದು ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಗೂಗಲ್​ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಐ ಹಬ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಐ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅದಾನಿಕೊನೆಕ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಏರ್​ಟೆಲ್​ನ ನಕ್ಸಟ್ರಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ಥರ್ಲುವಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಲಿರುವ ಈ ಎಐ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್​, ಆಂಧ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಎನ್​ ಲೋಕೇಶ್​ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಮ್​ ಮೋಹನ್​ ನಾಯ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರ್ಮಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್​, ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಭಾರತವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಎಐ ಹಬ್​ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಮೂರು ಸಬ್‌ಸೀ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ರಾಜ್ಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಗೂಗಲ್​ ಕ್ಲೌಡ್​ ಸಿಇಒ ಥಾಮಸ್​ ಕುರಿಯನ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಾಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. 15 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಎಐ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್​ ಸ್ಕೇಲ್​ನ ಎಐ ಹಬ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್​ ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಒಂದು ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು 15 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

Last Updated : April 28, 2026 at 5:23 PM IST

TAGGED:

INDIA AI HUB PROJECT
GOOGLE DATA CENTRE IN VIZAG
GOOGLE AI DATA CENTRE
AI DATA CENTRE IN VIZAG
GOOGLE DATA CENTRE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.