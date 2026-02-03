ETV Bharat / bharat

ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್: ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ಪರ್ವತಗಳನ್ನೇ ಹಾಸು ಹೊದ್ದಂತಿರುವ ಈ ರಾಜ್ಯ, ಇದೀಗ ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ತಲೆಬಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 3, 2026 at 5:19 PM IST

1 Min Read
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸಲು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾವೂನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದ 83 ಪ್ರಮುಖ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಪರ್ವತಾರೋಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

5,700ರಿಂದ 7,756 ಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗಿನ ಶಿಖರಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿವೆ. ಕಾಮೆಟ್, ನಂದಾ ದೇವಿ (ಪೂರ್ವ), ಚೌಕಂಬಾ ಗುಂಪು, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಗುಂಪು, ಶಿವಲಿಂಗ, ಸತೋಪಂತ್, ಚಂಗಬಾಂಗ್, ಪಂಚಚುಲಿ ಮತ್ತು ನೀಲಕಂಠದಂತಹ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಖರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.

ಶುಲ್ಕರಹಿತ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ: ಪರ್ವತಾರೋಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಹಾದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಯುವ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಸಾಹಸ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಪರವಾನಗಿ: ಪರ್ವತಾರೋಹಣಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಪರವಾನಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (UKMPS)ಯ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ಅನುಮತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನೂ ಉಳಿಸಲಿದೆ.

ವಿದೇಶಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೂ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಕೆ: ವಿದೇಶಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (IMF) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹೆಚ್ಚಳ: ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಡಿ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ತಾಣವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಲಿದೆ.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪರ್ವತಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಮನವಿ: ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಹಿಮಾಲಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

