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ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಹೋಗಿ ನಾಪತ್ತೆ: 11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದ ಕುರಿಗಾಹಿ

ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಹೋಗಿ ಕಣ್ಮರೆ - 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಿಲನ

Etv BharatGone to graze sheep - reunited with family members after 11 years:
ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಹೋಗಿ ನಾಪತ್ತೆ: 11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದ ಕುರಿಗಾಹಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 27, 2026 at 11:53 AM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್​, ತೆಲಂಗಾಣ : ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವಕ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ. ಮನೆಯವರು ಆತನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನೇನು ಮಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆತ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ಯುವಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಂತಸವನ್ನು ತಂದಿತ್ತು.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ನಾರಾಯಣಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಊಟ್ಕೂರು ಮಂಡಲದ ತಿಪ್ರಸ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರ್ವ ಭೀರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಂಜಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಹನ್ಮಂತುನನ್ನು 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದೋನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಹನ್ಮಂತು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಮಗ ಕಾಣದಾದಾಗ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆತನಿಗಾಗಿ ತಡಕಾಡದ ಜಾಗಗಳಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಿಸದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಅಲೆದು ಅಲೆದು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.

ಅತ್ತ ಕಾಣೆಯಾದ ಹನ್ಮುಂತು ಅದು ಹೇಗೋ ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ಹನ್ಮುಂತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹನ್ಮಂತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ತಿಂಗಳ 25 ರಂದು ತಿಪ್ರಸ್ಪಲ್ಲಿ ಸರಪಂಚ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ನರಸಿಂಹ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಹನ್ಮಂತು ಅವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿಯಾದರು. ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹನ್ಮುಂತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾದರು. ಅತ್ತ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಅರಳಿತ್ತು. ಮಗ ಸಿಕ್ಕ ಸಂತಸ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನವ ಚೈತನ್ಯ ಬಂದಿತ್ತು.

ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಮನಸು' ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

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TAGGED:

YONG MAN REUNITED AFTER 11 YEARS
ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಹೋಗಿ ನಾಪತ್ತೆ
11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದ ಯುವಕ
GONE TO GRAZE SHEEP

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