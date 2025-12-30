ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ತಲುಪಿತು ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ರಾಮಲಲ್ಲಾ ವಿಗ್ರಹ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ಸ್ವರ್ಣ ಲೇಪಿತ ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ಭವ್ಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ದೇಗುಲದ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
Published : December 30, 2025 at 12:56 PM IST
ಅಯೋಧ್ಯೆ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮಮಂದಿರ ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆಯ ಬಾಲ ರಾಮನನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಕೆತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ ರಾಮ ಮಂದಿರ ತಲುಪಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ಈ ಸ್ವರ್ಣಲೇಪಿತ ಕುಸುರಿಯ ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ಈ ಭವ್ಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ದೇಗುಲದ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಯಾತ್ರಿ ಸುವಿಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗಿನ ತುಳಸಿದಾಸ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಂಜಾವೂರಿನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕರಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವತೀರ್ಥ ಪ್ರಸನ್ನಾಚಾರ್ಯ, ಮಹಂತ್ ದಿನೇಂದ್ರ ದಾಸ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಭಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ರಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾವರಣ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು.
ವಿಗ್ರಹದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಫಣೀಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಕಲಾವಿದೆ ಜಯಶ್ರೀ ಫಣೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಮಾರು 150 ಭಕ್ತರು ಅನಾವರಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ರಾಮನ ಸ್ತುತಿ ಘೋಷಣೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು.
ಈ ವಿಗ್ರಹವು 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 8 ಅಡಿ ಅಗಲವಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 4.5 ರಿಂದ 4.8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಲಲ್ಲಾನನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿರುವ ಜಯಶ್ರೀ ತಂಜಾವೂರು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ದೈವಿಕ ಪ್ರತಿಮೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈವುಡ್, ಧರ್ಮಾಕೋಲ್ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದ ಹಾಳೆ ಮತ್ತು ಹರಳುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರೋಸ್ವುಡ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರುವ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಡಾ. ಫಣೀಶ್ ಭರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಫಣೀಶ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ 2.5 (ಎರಡೂವರೆ) ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಇದನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಗ್ರಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ರಾಮನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರ ಇದ್ದು, ಕೆಳಗೆ ನವಗ್ರಹ ಮೇಲೆ ಶಿವ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಸೂರ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ವಿಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಡಾ. ಫಣೀಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಯಶ್ರೀ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, 9 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅನಾವರಣ ಆಗಿರುವುದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆಯೋಧ್ಯೆಯ ಪರಂಪರೆಯ ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
