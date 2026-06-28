ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕುಪ್ಪಂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ಬಗೆಯಲು ಚಾಲನೆ: ನಿಂತಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗೆ ಮರುಜೀವ
ಆಂಧ್ರದ ಚಿಗುರುಗುಂಟ-ಬಿಸನಾಥಂ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ. ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು.
Published : June 28, 2026 at 3:38 PM IST
ಚಿತ್ತೂರು(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಪ್ಪಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿವೆ. ಕುಪ್ಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಡುಪಲ್ಲೆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ 'ಚಿಗುರುಗುಂಟ-ಬಿಸನಾಥಂ' ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಜುಲೈ 9 ಅಂತಿಮ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಗಣಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1972ರಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ: ಚಿಗುರುಗುಂಟ-ಬಿಸನಾಥಂ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಿಂದ (ಕೆಜಿಎಫ್) ಕೇವಲ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಜಿಎಮ್ಎಲ್) 1972ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅದಿರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗತೊಡಗಿದವು. ಆಳದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2001ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಜತೆಗೆ ಈ ಚಿಗುರುಗುಂಟ-ಬಿಸನಾಥಂ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿತು. ಗಣಿ ಮುಚ್ಚುವ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ 156 ಕಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತದನಂತರ, 2018ರಲ್ಲಿ ಈ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೆರೆಯಲು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮವಾದ ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ಹರಾಜು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ರೈತರ ಆಕ್ಷೇಪ, ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ: ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ಕಂಪನಿ ಮುಂದಾದರೂ, ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರವಾನಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ರೈತರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಯಿತಾದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸದೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರಿ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಅಂದಾಜು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಗುರುಗುಂಟ-ಬಿಸನಾಥಂ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು ಒಟ್ಟು 272.987 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಚಿಗುರುಗುಂಟ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.043 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪವಿರುವ ಅಂದಾಜಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಅದಿರು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಸರಾಸರಿ 5.73 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಬಿಸನಾಥಂ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 0.173 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ನಿಕ್ಷೇಪವಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಅದಿರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 4.70 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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