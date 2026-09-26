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ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ 12ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾವು

ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ನಂದಗ್ರಾಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜ್ ನಗರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ 'ರಾಜ್ ನಗರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸೊಸೈಟಿ'ಯ 12ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬಾಲಕಿ ಸಾವ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ.

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ಬಾಲಕಿ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಸಿಪಿ ಜಿಯಾಉದ್ದೀನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾಹಿತಿ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2026 at 12:52 PM IST

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ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಪ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್​ ಮೂಲದ 14 ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯೋರ್ವಳು 12ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ನಂದಗ್ರಾಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜ್ ನಗರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ 'ರಾಜ್ ನಗರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸೊಸೈಟಿ'ಯ 12ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬಾಲಕಿ ಸಾವ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜನಗರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ 'ಟವರ್ ಜಿ'ಯ 12ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ 14 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ.

ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಕೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಜೋರಾದ ಶಬ್ಧವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯರು ಆಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲದೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದಳು.

ಎಸಿಪಿ ಜಿಯಾಉದ್ದೀನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 9ಗಂಟೆಗೆ ನಂದಗ್ರಾಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಾಲಕಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ, ರಾಜನಗರ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಶನ್‌ನ ರಾಜನಗರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನಂದಗ್ರಾಮ್ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

GOLD MEDALIST STUDENT DIE
GHAZIABAD CRIME
ಬಾಲಕಿ ಸಾವು
ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
GIRL FALL FROM 12 FLOOR

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