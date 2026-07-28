ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತೆ ನಂದಿಸಿ ಶವದ ಅವಶೇಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು!
ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರೆರಚಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಶವದ ಅವಶೇಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : July 28, 2026 at 5:34 PM IST
ಜಗಿತ್ಯಾಲ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರೆರಚಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಶವದ ಅವಶೇಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ಮಲ್ಯಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲ್ಯಾಲ ಮಂಡಲದ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಗುಂಡು ಇರಿಸಿ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ತೆರಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬಂದು ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರೆರಚಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿ ಶವದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಮನಿಸಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕರಿ ಮಣಿ ಸರದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಗುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೃತದೇಹದ ಬಾಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಚಿತೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಶವದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ತುಂಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೃತರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಮೂಗುತ್ತಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು, ಕಾಲುಂಗುರ ಹಾಕಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಳು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಬಳಿಕ ಚಿತಾಭಸ್ಮದಿಂದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ.
ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಲ್ಯಾಲದ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೆರಳಿದಾಗ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತೆಯ ತಲೆಯ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿದು ಚಿತೆಯನ್ನು ನಂದಿಸಿ ಶವದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತಾಗಾರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿ ಹೊರಡುವವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಚಿತೆಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ನಂದಿಸಿ ಶವದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಹೇಯ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಣ್ಗಾವಲು, ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗಸ್ತು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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