ETV Bharat / bharat

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ 8 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ; ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳು ಸುಮಾರು 6 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿದ್ದು, ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

gold-bars-worth-rs-8-crore-smuggled-from-sri-lanka-seized-in-tamil-nadu
ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ (ETV bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 3, 2026 at 3:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತರಲಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆರು ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪೊಲೀಸರು ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೇದಾರಣ್ಯಂ ಬಳಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ವೇದಾರಣ್ಯಂ ಬಳಿಯ ವಿಲುಂದಮವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ವಿಲುಂದಮವಾಡಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಲುಂದಮವಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಶೇಖರಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರನನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಆತನನ್ನು ನಾಗಪಟ್ಟಣಂನ ಮೀನುಗಾರ ಶಿವಕುಮಾರ್ (42) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳು ಸುಮಾರು 6 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿದ್ದು, ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ತೊಪ್ಪುತುರೈ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೂಲತಃ ವೇಲಂಕಣಿ ಬಳಿಯ ವನವನ್ಮಹಾದೇವಿ ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಾಗಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ: ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 11 ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲಪ್ಪುರಂ ಮೂಲದ ದಂಪತಿ ಮತ್ತು ಏಳು ವರ್ಷದ ಮಗನ ಲಗೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯುನಿಟ್ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ 11 ಜೀವಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಕೌಲಾಲಂಪುರ ಮೂಲಕ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದಂಪತಿಯನ್ನು, ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದರಾದ ನಂತರ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಅವರ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೈದರಾಬಾದ್?​: ತೆಲಂಗಾಣ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೇಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಸರಕು ವಶ

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಮೆಗಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ; ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರ ಬಂಧನ

TAGGED:

GOLD SMUGGLED FROM SRI LANKA
TAMIL NADU GOLD SEIZED
Q BRANCH POLICE
GOLD BARS SMUGGLED
GOLD BARS SMUGGLED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.