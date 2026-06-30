ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು: 1.83 ಟನ್ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ!
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿವೆ. ದೇವಾಲಯಗಳ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದು ಕಾಣಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : June 30, 2026 at 1:32 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿವೆ. ದೇವಾಲಯಗಳ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಹಣವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.
ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ: ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಟಿಟಿಡಿ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಇರುವ ರಾಜ್ಯದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ 1,834.703 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ, 32,622 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ₹2,763.77 ಕೋಟಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 981.028 ಕೆಜಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಆಭರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 853.675 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 32,622 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿತ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ₹1,339.57 ಕೋಟಿ ಸರ್ಪ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪಸ್ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹107.54 ಕೋಟಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ .₹803.89 ಕೋಟಿ ಅನ್ನದಾನ (ಉಚಿತ ಊಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) ಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ₹20.38 ಕೋಟಿ ಗೋ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ₹492.39 ಕೋಟಿ ಹಣ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಏರುತ್ತಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆದಾಯ: ಕಳೆದ ಮೂರು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 2023-24 ರಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹1,379.19 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಇದು 2024-25 ರಲ್ಲಿ ₹1,466.80 ಕೋಟಿಗೆ ಮತ್ತು 2025-26 ರಲ್ಲಿ ₹1,503.90 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ.
ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ತ್ವರಿತ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 27,750 ದೇವಾಲಯಗಳು, ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಠಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ₹50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ 203 ದೇವಾಲಯಗಳು (6A ವರ್ಗ), ₹15 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ 457 ದೇವಾಲಯಗಳು (6B ವರ್ಗ), ₹15 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ 26,953 ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (6C) ಮತ್ತು 6D ವರ್ಗದಲಲ್ಲಿ 137 ಮಠಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ 167 ಕೋಟಿ ರೂ ದಾಖಲೆಯ ಆದಾಯ: ಸತತ 15ನೇ ವರ್ಷವೂ ರಾಜ್ಯದ ನಂ.1 ದೇವಾಲಯ!