ಗೋದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ: ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರ ಸಾವು, ಮಗನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶೋಕ ಸಾಗರ

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಗನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ.

godhra-residential-house-fire-incident-doshi-family-died-of-suffocation
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
Published : November 21, 2025 at 12:34 PM IST

ಗೋಧ್ರಾ (ಗುಜರಾತ್)​: ಗೋಧ್ರಾದ ಬಮ್ರೋಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೃಂದಾವನ 2 ಸೊಸೈಟಿಯ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ, ಈ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿ ಮಗನ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಏನಾಯಿತು?: ಘಟನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಂಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್​ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್​ ಉಂಟಾಗಿ ಈ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದವರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗೋದ್ರಾ ಸಿವಿಲ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ ಪರಿಣಾಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಅವರಲ್ಲ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸೋಫಾ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಮನೆ ಗಾಳಿ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಗೆ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆ: ದೇವ್ ದೋಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಹಿರಿಯ ಮಗನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗೆದ್ದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ವಾಪಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ಇಡಿ ಕುಟುಂಬವೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.

ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಗ್ನಿಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಶವಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಕಮಲ್​ಭಾಯ್​​ ದೋಷಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, 45 ವರ್ಷದ ದೇವಲ್‌ಬೆನ್ ದೋಷಿ ಮತ್ತು 24 ವರ್ಷದ ಮಗ ದೇವ್ ಮತ್ತು 22 ವರ್ಷದ ಮಗ ರಾಜ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಾವಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

