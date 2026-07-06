ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು? ಭಾರತದ ಕ್ರಮಾಂಕ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?.
Published : July 6, 2026 at 6:32 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ 14ನೇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ- 2026 ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿದಿದೆ. ಭಾರತವು ಈಗ ವಿಶ್ವದ 197 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 125ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಅದು 124ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು.
ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ- 2026 ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವೀಡನ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಜರ್ಮನಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನಾರ್ವೆ, ಸಿಂಗಾಪುರಗಳಿವೆ.
ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಚೀನಾ ಮುಂದೆ: ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ರಮಾಂಕ ಪಡೆದರೆ, ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ 6ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಭಾರತದ ನೆರೆಹೊರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 197 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ 104ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನೇಪಾಳ 164, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 166, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 188ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಚೀನಾದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಂದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ: ಜಾಗತಿಕ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವರದಿಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಇತರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು 94ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು ದೇಶದೊಳಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತರೆ ಕೆಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದಿದೆ ವರದಿ.
ನಮೀಬಿಯಾ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ: ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮೇಲಿದೆ. ಅದು 124ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ 126 ನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 82 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯರು ಭೂತಾನ್, ಜಮೈಕಾ, ಮಕಾವು, ನೇಪಾಳ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್, ಟುನೀಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಂಗೋಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ 27 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 124 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ದೇಶವು 127 ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ಸುಧಾರಿಸಿತು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 545 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, 10 ಹೊಸ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯರು ಸುಮಾರು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 27 ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 16 ಇತ್ತು. ಇತರ 47 ದೇಶಗಳು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 'ಆಗಮನದ ವೀಸಾ'ವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ವೀಸಾ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 66 ದೇಶಗಳು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೀಸಾಗಳನ್ನು (ಇ-ವೀಸಾ) ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವೀಸಾ-ಸಂಬಂಧಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂದರೆ ದೇಶವು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಬಲವಾದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: