ಅಚ್ಚರಿ! ಜಸ್ಟ್, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಗೆಳೆಯನ ಕೊಂದ ಗೆಳತಿ!
ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಾದ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
Published : February 3, 2026 at 8:53 PM IST
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ (ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು) ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಧಗೊಂಡ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಘಟನೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ನಡೆದಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಯುವತಿ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಲಾಸ್ಪುರದ ಶುಭಂ ವಿಹಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 25 ವರ್ಷದ ಕಾಮತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಕಾಮತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈತ ಆರೋಪಿ ಯುವತಿಯ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದಾಗಿ, ಆಕೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದು ಯುವತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು.
ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇರಿದ ಯುವತಿ: ಕಾಮತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಯುವತಿ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಯುವಕ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರೂ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವತಿ ತಂದಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಯುವಕನಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಇರಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಇರಿತದ ಗಾಯವು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಯುವಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಮೃತ ಕಾಮತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕರ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ಯುವತಿ ಸಿಪತ್ ನಿವಾಸಿ. ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಲಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವತಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಳು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ವಾಗ್ವಾದದ ವೇಲೆ ಯುವತಿ ಯುವಕನಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಿಲಾಸ್ಪುರದ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ರಜನೀಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, "ಇಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಯುವತಿ, ಯುವಕನ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಯುವಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
