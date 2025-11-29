ETV Bharat / bharat

ತನ್ನ ತಂದೆ, ಸಹೋದರರಿಂದಲೇ ಪ್ರಿಯಕರನ ಹತ್ಯೆ: ಮೃತದೇಹವನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಯುವತಿ!

ಮಗಳು ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯ ಯುವಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆತನಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಯುವಕನ ಮೃತದೇಹದ ಬಳಿ ಜನರು ಸೇರಿರುವುದು (ETV Bharat)
Published : November 29, 2025 at 9:22 PM IST

ನಾಂದೇಡ್‌ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ತನ್ನವರಿಂದಲೇ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮೃತದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಯುವತಿಯು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಂದೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಗಳು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಯುವಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆತನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 5:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾಂದೇಡ್ ನಗರದ ಓಲ್ಡ್ ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಯುವಕ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯ ಸಹೋದರನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯುವಕ-ಯುವತಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರೊಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ಯುವತಿಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿದು, ಯುವಕನಿಗೆ ಆಕೆಯ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಸಹೋದರರು, ಯುವಕನ ತಲೆಗೆ ಶೂಟ್​ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತದೇಹದ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾದ ಯುವತಿ: ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಯುವತಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಆತನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಮೃತದೇಹದ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾದಳು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬದ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿಗಳಾದ ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯುವತಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದಳು.

ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸ: "ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮತ್ತು ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಅವನ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಅವರು ನನಗೂ ಸಹ ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನ್ಯಜಾತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಯಕರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಯುವತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಯುವಕನ ತಾಯಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಂತೆ, ಇಟ್ವಾರಾ ಪೊಲೀಸರು ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಿಂಧೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

