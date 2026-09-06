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ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ 1.2 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಕೂದಲಿನ ಉಂಡೆ ಹೊರತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರು

ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1.2 ಕೆ.ಜಿ ಕೂದಲಿನ ಉಂಡೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

GIRL ATE HAIR
ಮಣಿಪಾಲ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2026 at 1:49 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: 20 ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೋರ್ವಳು ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.2 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಕೂದಲಿನ ಉಂಡೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಾರಕಾದ ಮಣಿಪಾಲ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವತಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸತತ ವಾಂತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಳು. ಜೊತೆಗೆ, ಆಕೆಗೆ ಹಸಿವಾಗದಿರುವುದು, ಭಾರಿ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದ್ವಾರಕಾದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು.

ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಉಂಡೆ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಯುವತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಆಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಉಂಡೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 'ಟ್ರೈಕೊಬೆಜೋರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗಡ್ಡೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ಅಗರ್ವಾಲ್​ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಕೂದಲಿನ ರಾಶಿಯು ಜೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಆಹಾರ ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನವರೆಗೂ ಹರಡಿತ್ತು. ಮಾನವ ದೇಹವು ಕೂದಲನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸಿದ ಕೂದಲು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಕೂದಲಿನ ಈ ರಾಶಿಯು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ತೀವ್ರ ಊತ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ವೈದ್ಯರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಬಳಸಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕೂದಲಿನ ಉಂಡೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ವಿಧಾನ ಫಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರ ಹರಿದುಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಗಾಯವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವಿಧಾನ ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೂದಲನ್ನು ಅಗಿಯುವ ಅಥವಾ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು 'ಟ್ರೈಕೊಫೇಜಿಯಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯಾಧಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿನ ರಾಶಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಹಸಿವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

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ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು
GIRL ATE HAIR

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