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ತನ್ನ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ: ಪತ್ನಿ, ಮಗ ಬಚಾವ್

ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನ ಗಿರಿದಿಹ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

GIRIDIH MURDER CASE
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಜನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 1:28 PM IST

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ಗಿರಿದಿಹ್ (ಜಾರ್ಖಂಡ್‌): ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ಮಲಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನ ಗಿರಿದಿಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಪಲ್ಲವಿ, ರಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳು. ನಂದಕಿಶೋರ್ ಯಾದವ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿ ತಂದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಎಸ್‌ಡಿಪಿಒ ಜೀತ್‌ಬಹಾನ್ ಒರಾನ್, ಮುಫಾಸಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಮಹಾತೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಎಸ್‌ಡಿಪಿಒ ಜೀತ್‌ಬಹಾನ್ ಒರಾನ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರುಕ್ದಿಹಾ ನಿವಾಸಿ ನಂದು ಯಾದವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಮುಫಾಸಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಡಿಪಿಒ ಜೀತ್‌ಬಹಾನ್ ಒರಾನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದ್ದ: ಕೊಲೆಯಾದ ಮೂವರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಸ್ತ್ರೀ ಜೊತೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಂದು ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಗಲಾಟೆಯ ವೇಳೆ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಮಗ ಪಂತು ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ ನಾನು ಅವರನಿಂದ ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ನಂದು ಹೆಂಡತಿ ರಾಧಾ ದೇವಿ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಆಯುಧವನ್ನು ಸಹ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಕೊಲೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕಿದೆ. ಮನೆಯವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಡಿಪಿಒ ಜೀತ್‌ಬಹಾನ್ ಒರಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

FATHER KILLS DAUGHTERS
THREE MINOR DAUGHTERS MURDER
ಮಕ್ಕಳ ಕೊಲೆ
GIRIDIH MURDER CASE

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