ETV Bharat / bharat

ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಭಾರತದ ಹಸು: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,000ದಿಂದ 2,500 ಲೀ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗಿರ್ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತನ್ನದೇ 'ಇಂದು ಬ್ರೆಜಿಲ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಗಿರ್ ಹಸುವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಗಿರ್ ಹಸುಗಳು
ಗಿರ್ ಹಸುಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 30, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜುನಾಗಢ್(ಗುಜರಾತ್): ಗಿರ್ ಹಸುಗಳನ್ನು ಇಂದು ನೀವು ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶ ಭಾರತದ ಗಿರ್ ಹಸುವನ್ನು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 'ಇಂದು ಬ್ರೆಜಿಲ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ತಳಿಯನ್ನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಗಿರ್ ಹಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಗಿರ್ ಹಸುಗಳ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ.

ಗಿರ್ ಹಸುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ:

  • ಇದು ಭಾರತದ್ದೇ ತಳಿ
  • ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ ಹಸುಗಳು
  • ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರ್ ಹಸುಗಳ ಸಾಕಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
  • ಡೈರಿ ಜಾನುವಾರು ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯ
  • ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
  • ಗಿರ್ ಹಸುವಿನ ವಯಸ್ಸು 12ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗಿರ್ ಹಸುಗಳನ್ನು ಡೈರಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಗಿರ್ ಸಿಂಹ'ಗಳಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರ್ ಹಸುಗಳೂ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಗಿರ್ ಹಸುಗಳ ಹಾಲು
ಗಿರ್ ಹಸುಗಳ ಹಾಲು (ETV Bharat)

ಗಿರ್ ಹಸುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವು 1920ರಿಂದ ಜುನಾಗಢದ ಕಾಮಧೇನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಗಿರ್ ಹಸುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದಕ್ಕಿದೆ.

ಈ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿರ್ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಗಿರ್ ಹಸು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೂ 2,000ದಿಂದ 2,500 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಹಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4,500 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನೀಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಇದೆ.

ಗಿರ್ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ:

  • ಶೇ 4ರಿಂದ 5ರಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು
  • A2 ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾಸೀನ್ ಎಂಬ ಪ್ರೊಟೀನ್
  • ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಿರ್ ಹಸುಗಳ ಹಾಲು ಉತ್ತಮ

ಗಿರ್ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 4ರಿಂದ 5ರಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು, A2 ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾಸೀನ್ ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಿರ್ ಹಸುಗಳು
ಗಿರ್ ಹಸುಗಳು (ETV Bharat)

ಗಿರ್ ಹಸುವಿನ ವಯಸ್ಸು 12ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಹಸುಗಳು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನಕ್ಕೆ 16 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಗಿರ್ ತಳಿಯ ಹಸುವಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ

TAGGED:

GIR COWS SPECIALITY
ಗಿರ್ ಹಸುಗಳು
DAIRY FARMING
GUJARAT
GIR COWS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.