ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ವೈಟ್ - ರಂಪ್ಡ್ ರಣಹದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ: ಜಿಪಿಎಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹದ್ದು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತ.. ಹೀಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ!
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ದೈತ್ಯ ರಣಹದ್ದು ಉದಾಂತಿ ಸೀತಾನದಿ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಮೈಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಮತ್ತು ಜಿಪಿಎಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಹದ್ದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Published : January 22, 2026 at 2:32 PM IST
ಧಮತರಿ, ಛತ್ತೀಸಗಢ: ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಬಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ರಣಹದ್ದೊಂದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತಡೋಬಾ ಅಂಧಾರಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಉದಾಂತಿ ಸೀತಾನದಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಈ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ರಣಹದ್ದನ್ನು ಉದಾಂತಿ ಸೀತಾನದಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ರಣಹದ್ದಿನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಮತ್ತು ಜಿಪಿಎಸ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ-ರಂಪ್ಡ್ ರಣಹದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತಡೋಬಾ ಅಂಧಾರಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಾರಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಫ್ಒ ಕೂಡಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಬಫರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಳಿ - ರಂಪ್ಡ್ ರಣಹದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಉದಾಂತಿ ಸೀತಾನದಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ವರುಣ್ ಜೈನ್, ಇಂದಗಾಂವ್ (ಬಫರ್) ರೇಂಜ್ನ ಕಂದ್ಸರ್ ಬೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ರಣಹದ್ದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಣಹದ್ದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಗಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ಯಾದವ್ ತಕ್ಷಣವೇ ರೇಂಜ್ ಆಫೀಸರ್ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಗರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ರಣಹದ್ದು ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಉದಾಂತಿಯಿಂದ ಗರಿಯಾಬಂದ್ಗೆ ನಂತರ ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ರಣಹದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ಮೂಲದ ರಣಹದ್ದು ತಜ್ಞ ಅಭಿಜೀತ್ ಶರ್ಮಾ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಉದಾಂತಿ ಸೀತಾನದಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ತಂಡವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತವಾದ ರಣಹದ್ದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರುಣ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ರಣಹದ್ದಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಬೀಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಾಹು ಅವರು ಗರಬಂದ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿಯ ವೈದ್ಯರಾದ ಜಾಡಿಯಾ ಮತ್ತು ರಿಚಾ ಗರಿಯಾಬಂದ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ರಣಹದ್ದನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಪಂಜರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ನಯಾ ರಾಯ್ಪುರದ ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ರಣಹದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರುಣ್ ಜೈನ್ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದಾಂತಿ ಸಿತಾನದಿ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಪರ್ವತಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಓಧ್-ಅಮಮೋರಾ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಡಗಾಂವ್ ರೇಂಜ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿ ತಂಡವು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
