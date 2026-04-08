65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಟ ಆರಂಭಿಸಿ ಮಧುಮೇಹ ಸೋಲಿಸಿ ಗೆದ್ದ ಅಜ್ಜ, ಈಗ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಪಟು; ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ
ನನ್ನ ಜೀವನ ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಓಟವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 8, 2026 at 9:33 AM IST
ನವದೆಹಲಿ/ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಧುಮೇಹ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಿರುವ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಎಂದರೆ ಅದು ಓಟ. "ಫಿಟ್ ಅಜ್ಜ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
65 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಏರುತ್ತಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟಗಾರನಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2021ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಲಸ್ಯ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ದಣಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಅವರ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಏರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಇದು ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರರು ಅವರನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯರು ಔಷಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆಹಾರಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಾರೆ ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್
ಔಷಧಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದುಃಖಿತರಾದರು. ಜೀವನವು ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಚಯಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಸಲಹೆ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಿತು.
ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅವರು ನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಓಟವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.
ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ರಾಜ್ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಸೈಟಿಯ ಉದ್ಯಾನವದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು. 30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಲಘು ಜಾಗಿಂಗ್ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಗಾಯದ ಭಯದಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಓಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಓಡುವುದರಿಂದ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 500 ಮೀಟರ್ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ದೂರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಅವರ ಓಟಗಳ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಉದ್ಯಾನದ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಓಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ರನ್ನಿಂಗ್ .. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಓಡಿದ ನಂತರ, ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದವು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿದವು. ಅವರ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಮಧುಮೇಹದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಪಾಲ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಓಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಈಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಓಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಫಿಟ್ ಅಜ್ಜ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
