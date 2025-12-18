ETV Bharat / bharat

ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಲು ಬಂದ ಮಾಲೀಕಳನ್ನು ಕೊಂದು, ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಸೂಟ್​ಕೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟ ದಂಪತಿ

ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಸೂಟ್​​ಕೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ನಡೆದಿದ್ದು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ.

TENANT COUPLE KILLED OWNER
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat File)
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್/ನವದೆಹಲಿ: ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಲು ಬಂದ ಮನೆ ಮಾಲೀಕಳನ್ನೇ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಕೊಂದು, ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ, ಸೂಟ್​​ಕೇಸ್​​ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿನ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಬಾಡಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕಳನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ದಂಗು ಬಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ಯೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಉಮೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ದೀಪ್ಶಿಖಾ ಶರ್ಮಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಓರಾ ಸುಮೇರಾ ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್​​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂತಕ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಅಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಕೃತಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬುಧವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 17)ದಂದು ದೀಪ್ಶಿಖಾ ಅವರು ಬಾಕಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಲು ಅಜಯ್​ ಮತ್ತು ಅಕೃತಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳಾದರೂ ಅವರು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್​ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ದೀಪ್ಶಿಕಾ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್​​ ಬಾರದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಂತಕ ದಂಪತಿ ಪ್ರಯತ್ನ: ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ದೀಪ್ಶಿಖಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆದಾರ ದಂಪತಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆದ ನಿವಾಸಿಗಳು, ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಗುಪ್ತಾ ದಂಪತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪ್ಶಿಖಾ ಅವರ ದೇಹದ ತುಂಡುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಬಳಿಕ, ಆರೋಪಿ ಹಂತಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ (ಎಸಿಪಿ) ಉಪಾಸನಾ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆ: ಔರಾ ಚಿಮೆರಾ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿಸಿಆರ್ ವ್ಯಾನ್‌ನಿಂದ ನಂದಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಓರಾ ಸುಮೇರಾ ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿವಾಸಿ ದೀಪ್ಶಿಖಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ದಂಪತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ಶವವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

