ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ: ಆಜಂ ಖಾನ್ಗೆ 10 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ
ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಆಜಮ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದ ಅವಧಿ ಇಂದು ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ED ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿತು.
Published : November 16, 2026 at 7:52 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್: ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ (ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್) ಪ್ರಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಸ್ಪಿ) ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 10 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ದಾಸ್ನಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಕಸ್ಟಡಿ ಇಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಸ್ಟಡಿ ಮುಗಿಯುವ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು, ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
➡आजम खान को कोर्ट लेकर पहुंची ED ➡भारी पुलिस फोर्स की तैनाती ➡आजम खान ने हाथ हिलाया, मुस्कुराए और कोर्ट परिसर में भीतर चले गए #AzamKhan #ED #court #samajwadipartyofficial #UPNews #Ghaziabad https://t.co/B5s0jkETbW— ETVBharat Delhi (@ETVBharatDelhi) November 16, 2026
ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ (ED) ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಸ್ಟಡಿ ರಿಮಾಂಡ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಿಎಂಎಲ್ಎ (ವಿಶೇಷ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ) ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ನವೆಂಬರ್ 12ರ ಸಂಜೆ 4.30ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 16ರ ಸಂಜೆ 4.30ರವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇಡಿಗೆ (ED) ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಜಂ ಖಾನ್ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್, ''ಆಜಂ ಖಾನ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ED) ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ''ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
Ghaziabad, Uttar Pradesh: Samajwadi Party leader Azam Khan was produced before a special PMLA court in Ghaziabad. Following the hearing, the court ordered him to be remanded to 10 days of judicial custody. He is being taken to Dasna Jail following the court's order. https://t.co/EEtpdpLZXa— IANS (@ians_india) November 16, 2026
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಆಜಂ ಖಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ (ನ.12) ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವು ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಆಜಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠದ (division bench) ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಇರಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಅದೇ ವೇಳೆ, ಅರ್ಜಿಯ ಕುರಿತು ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೋರಿತ್ತು.
ಶಿವಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಭೇಟಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ (PMLA) ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆಜಮ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ದಾಸ್ನಾದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಜಮ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ (SP) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರು, ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಡವರಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯಾದವ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಆಜಂ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ 58 ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳ (FIR) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ED) ಆಜಂ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ (ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಜೌಹರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
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