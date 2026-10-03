ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಗೆ ಪುರುಷರು-ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ಸಮಾನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ: ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್
ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಪ್ರತಿಫಲವು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲವೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : October 3, 2026 at 11:02 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಮಾನ ಪಾಲುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಶನಿವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಾಗ್ ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಕಾ ಅವರ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ''Women in Leadership: Breaking Barriers, Building Legacies' ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗೆ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದ ಅವರು, ತಮಗೆ 27ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಡಿ. ಮಹಿಳೆಯರು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು, ತಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯು ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ; ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತು ಗುರುತಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೋಧನೆಯು ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಡಾ.ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣ, ಘನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಸನವೇ ಮಾನವ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನುಡಿಯನ್ನು ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಪ್ರತಿಫಲವು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲವೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದರು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸರೋಜಾ ವಿವೇಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಿಂಬಾದ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
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