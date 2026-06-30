ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆಯ 31ನೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಜನರಲ್ ಧೀರಜ್ ಸೇಠ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ
ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆಗೆ ಹೊಸ ಬಾಸ್. ನೂತನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಜನರಲ್ ಧೀರಜ್ ಸೇಠ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ. ನಿವೃತ್ತರಾದ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ.
Published : June 30, 2026 at 4:03 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಗಡಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ 13 ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆಯ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಜನರಲ್ ಧೀರಜ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಮಾಂಡ್ಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಜನರಲ್ ಧೀರಜ್ ಸೇಠ್ ಅವರು, ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಧೀರಜ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು: ಜನರಲ್ ಧೀರಜ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಖಡಕ್ವಾಸ್ಲಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಎನ್ಡಿಎ)ಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1986 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಮರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆಯ 31ನೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುವ ಮುನ್ನ ಇವರು ಉಪ ಭೂಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
#GeneralUpendraDwivedi, #COAS, was presented a Ceremonial Guard of Honour at the South Block Lawns, #NewDelhi, on the occasion of relinquishing the appointment of Chief of the Army Staff.— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) June 30, 2026
His distinguished career of over four decades reflects a legacy of selfless service,… pic.twitter.com/IRVp93GAAc
ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಮಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಜೈಪುರ ಮೂಲದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸದರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ - ಇನ್ -ಚೀಫ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಮಾಂಡ್ಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ತಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಯುದ್ಧದ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಉಪ ಭೂಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಸದರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕಮಾಂಡ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಮಾಂಡ್ ನಿಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿ ವಲಯದ ಆರ್ಮರ್ಡ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್, ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಆರ್ಮರ್ಡ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿರೋಧಕ ಪಡೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ, ಅವರು ಸೇನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತರುವಾಯ ಡೆಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈಯರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪದವೀಧರರಾಗಿರುವ ಜನರಲ್ ಸೇಠ್ ಅವರು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಆಳವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.