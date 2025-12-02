ಬೋಧಗಯಾದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪೂಜೆ ಆರಂಭ; 27 ದೇಶಗಳ 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರ ಪಠಣ
ಬೋಧಗಯಾದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪೂಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಕುಗಳು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 2, 2025 at 3:22 PM IST
ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಣವಾದ ಬೋಧಗಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ (ಮಂಗಳವಾರ) ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರವರೆಗೆ ಈ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 27 ದೇಶಗಳಿಂದ 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಈ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಧಗಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 20ನೇ ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪೂಜೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, "ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ಧಮ್ಮಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ" ಎಂಬ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಭಾಗಶಃ ಬೋಧನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಲಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತವು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪೂಜೆ ಎಂದರೇನು?: ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪೂಜೆಯು ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪೂಜಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು. 2,600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2006ರಿಂದ, ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬೋಧಗಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗ ಬೋಧಗಯಾದ ಮಹಾಬೋಧಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕೇವಲ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪೂಜಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ರತ್ನ ತಿರು ಮಾತನಾಡಿ, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಬಳಿಕ ತ್ರಿಪಿಟಕವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಬುದ್ಧನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು (ಧರ್ಮ) ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವು. ಅದುವೇ ಸುತ್ತ ಪಿಟಕ, ವಿನಯ ಪಿಟಕ ಮತ್ತು ಅಭಿಧಮ್ಮ ಪಿಟಕ. ಇವು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ "ತ್ರಿಪಿಟಕ"ದ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಬುದ್ಧನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
- 1.ಸುತ್ತ ಪಿಟಕವು ಬುದ್ಧನ ಪ್ರವಚನಗಳು, ಬೋಧನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು "ಸೂತ್ರಗಳ ಬುಟ್ಟಿ" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
- 2.ವಿನಯ ಪಿಟಕವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯರ ಪೂಜಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
- 3.ಅಭಿದಮ್ಮ ಪಿಟಕವು ಬೌದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬೌದ್ಧ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಪಿಟಕಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತ್ರಿಪಿಟಕವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪೂಜೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ರತ್ನ ತಿರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಬೋಧಗಯಾದಿಂದ ಸಾರನಾಥ: ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನು ಬೋಧಗಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ನಂತರ, ಸಾರನಾಥಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅವರ ಐದು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪಿಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ತ್ರಿಪಿಟಕವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು 2600 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪಠಣ ಪೂಜೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿನಯ ಪಿಟಕ ಪಠಣವು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವೀಶೇಷ. ಭಾರತವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಹಿಂದೆ, ಇದನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದವು. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ರತ್ನ ತಿರು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನೀಡಿದರು.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧನ ಪವಿತ್ರ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸಂದೇಶವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ತರುವ ಜಪವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತವೆ. ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಧರ್ಮವು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಬುದ್ಧನು ನಮಗೆ ಸಮಾನತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. - ಸನ್ಯಾಸಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ರತ್ನ ತಿರು, ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ.
ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ: ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪೂಜೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಷಾಢ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಅಶ್ವಿನ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಳೆಗಾಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವರ್ಷವಾಸದ ನಿಯಮಗಳು (ವಾರ್ಸಾ ರಿಟ್ರೀಟ್): ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ವರ್ಷವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ವಾರ್ಸಾ ರಿಟ್ರೀಟ್) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷವಾಸದ ನಂತರ (ವಾರ್ಸಾ ರಿಟ್ರೀಟ್), ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪೂಜೆ (ತ್ರಿಪಿಟಕದ ಪೂಜೆ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೌದ್ಧರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಜಧಾನಿ: ಬೋಧಗಯಾ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದವಾದ ಸ್ಥಳ. ಮಹಾಬೋಧಿ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಭೂಮಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿತು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಬೌದ್ಧರು ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಬೋಧಗಯಾವನ್ನು ಬೌದ್ಧರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಬೋಧಗಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದೇಶಿ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೆಮಾ ಖಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೂ ಔಪಚಾರಿಕ ಆಹ್ವಾನವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಮದಾಸ್ ಅಠಾವಳೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾಬೋಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತ್ರಿಪಿಟಕದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಂಗ ಸೇನಾ ಮತ್ತು ಖಜಾಂಚಿ ಭಿಕ್ಷುಣಿ ಶಕ್ಯ ಅಹ್ಮದ್ ಹಿನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಲಾವೋಸ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ನೇಪಾಳ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ 27 ದೇಶಗಳಿಂದ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
