ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿ

ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

GAYA TEACHER SHALINI RAJPUT
ಹಾಡುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 5, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
ಗಯಾ(ಬಿಹಾರ): ಇಲ್ಲಿನ ದಯಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜಪೂತ್ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಿನಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಳ ರಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿರುವ ಶಾಲಿನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಅನುಸರಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಹಿಂದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸುಮಧುರವಾದ ಕಂಠದಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲಿನಿಯವರ ಧ್ವನಿ ಎಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವ ಗೀತೆಯ ಸಾರವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಶಾಲಿನಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Gaya teacher Shalini Rajput
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಾಲಿನಿ (ETV Bharat)

ಸದ್ಯ ಈ ಶಾಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲಿನಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲಿನಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೋಡಿಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೀತೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪಠಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Gaya teacher Shalini Rajput
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಾಲಿನಿ (ETV Bharat)

ಸದ್ಯ 3 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅನೇಕರು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ.

Gaya teacher Shalini Rajput
ಮಕ್ಕಳಿ ಪಾಠ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಾಲಿನಿ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಾಲಿನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ಸಂಗೀತಮಯವಾಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಅವರ ಮುಖಗಳು ಅರಳುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೋಧನೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಠವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂಕಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದರು.

ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹದಿಹರೆಯದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಭಜನೆಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತಳಾದೆ. ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಅನುಪ್ ಜಲೋಟಾ ಅವರಂತೆ ಭಜನೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Gaya teacher Shalini Rajput
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜೊತೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಾಲಿನಿ (ETV Bharat)

ನಾನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾದರೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Gaya teacher Shalini Rajput
ದಯಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ (ETV Bharat)

ಶಾಲಿನಿ ಅವರ ತಂದೆ ಸಿಯಾರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಲಿನಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವರ ಅಜ್ಜ ಕೂಡ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದರು.

