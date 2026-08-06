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ನಾವ್​ ಯಾರಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ: 60 ಮನೆಗಳಿರುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ: 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ!

ಬಿಹಾರದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ; ಇದು ಹೋರಾಟ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.

gaya-neema-village-known-as-village-where-women-have-government-jobs
60 ಮನೆಗಳಿರುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 6, 2026 at 9:05 AM IST

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ಗಯಾ: ಬಿಹಾರದ ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಬಾರ್ಕಿ ಚಿಲ್ಮಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಾ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಈ ಗ್ರಾಮವು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಕ್ಸಲಿಸಂನಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿತ್ತು.

ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಯುವಕರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. 1988 ರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಾ ಕುಮಾರಿ ಎಂಬುವರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡು, ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆದು, ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಿತು.

gaya-neema-village-known-as-village-where-women-have-government-jobs
ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಬಾರ್ಕಿ ಚಿಲ್ಮಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಾ ಗ್ರಾಮ (ETV Bharat)

ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿತು ಮನಸ್ಥಿತಿ; ಪುಷ್ಪಾ ಕುಮಾರಿಯ ಮಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ನವನೀತ್ ಕುಮಾರ್, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಉದ್ಯೋಗವು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೆ ಎಂದೇ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು 60 ಮನೆಗಳಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಊರಿಗೆ ಬರುವ ಸೊಸೆಯಂದಿರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯೋಗದ ಇತಿಹಾಸ: ಶಿಕ್ಷಕ ನವನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಅಜ್ಜ ಲಾಲನ್ ಪ್ರಸಾದ್ 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ಬಳಿಕ 1980 ಮತ್ತು 1985 ರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ 1988 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆ ನಂತರ 2015 ರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.

gaya-neema-village-known-as-village-where-women-have-government-jobs
ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಬಾರ್ಕಿ ಚಿಲ್ಮಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಾ ಗ್ರಾಮ (ETV Bharat)

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ 2014 ರ ನಂತರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಆಗ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅಮಾಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹುಡುಗಿಯರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಂದವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆಯೂ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. - ನವನೀತ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿಕ್ಷಕ

ಇದು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕಥೆ: ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕುಟುಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರ ಪೋಷಕರು ಕೈಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇತರರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

gaya-neema-village-known-as-village-where-women-have-government-jobs
ನಾವ್​ ಯಾರಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ: 60 ಮನೆಗಳಿರುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ (ETV Bharat)

ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಊರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಏನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ: ಕೇವಲ 60 ಮನೆಗಳ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಾಲಯಳಿವೆ. ಈ ಅಂಶವೇ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಯಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಶೀಲರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಮದುವೆಯಾದ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ: ಒಂದು ಡಜನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಳ್ಳಿಯ 'ಬುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಾಲಯ'ದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಮದುವೆಯಾಗಿ 12 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆಯಾದರೂ, ಅವರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸವಿತಾ ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಕೇಬಜಾರ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪತಿ 'ಜೀವಿಕಾ' (ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಿಷನ್) ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

gaya-neema-village-known-as-village-where-women-have-government-jobs
60 ಮನೆಗಳಿರುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ (ETV Bharat)

ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ಸವಿತಾ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಂತರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಬಿಇಡಿ(BEd) ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಬಿಪಿಎಸ್‌ಸಿ (ಬಿಹಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸವಿತಾ, ತಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳ್ಳಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಕುಮಾರಿ ರಂಜು, ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾದರಿಯಾದರು. ಮನೆಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯಂದಿರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು.

gaya-neema-village-known-as-village-where-women-have-government-jobs
60 ಮನೆಗಳಿರುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ (ETV Bharat)

ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ: ಮೂಲತಃ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದವರಾದ ಕುಮಾರಿ ರಂಜು, ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಂತರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು (12 ನೇ ತರಗತಿ) ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಸೂತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 2005 ರ ನಂತರ, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸದೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರ ಮಾವ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು, ಇದು ಅವರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸುಲಭವಾಯಿತು.

ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ನವನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೂಡ ಅವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ- ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

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30 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ
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