ಮುತ್ತು - ರತ್ನಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಪರ್ವತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?: ಬಿಹಾರದ ಲಖ್ಪತಿ ಪಹಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು!
ಮಳೆಯಾದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಮುತ್ತು - ರತ್ನಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಪರ್ವತ ಇದೆ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಡವರನ್ನು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಈ ಪರ್ವತವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಪರ್ವತ ಇರುವುದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 13, 2026 at 2:52 PM IST
ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಹಂಸರಾಜ್' ಎಂಬ ಪರ್ವತವೊಂದು ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಸತ್ಯ!.
ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಜನರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರ್ವತ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಪರ್ವತವನ್ನು 'ಲಖ್ಪತಿ ಪಹಾಡ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವ 'ಹಂಸರಾಜ್ ಪರ್ವತ'ವು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜನ ಉತ್ಸುಕತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆಹನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುರಿಯುವ ಅದೃಷ್ಟ: ಗಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 40-50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹಸ್ರಾ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಈ ಹಂಸರಾಜ್ ಪರ್ವತ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಮನೆಗಳಿದ್ದು, 1,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಹರಿದುಹೋದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಪರ್ವತದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹೊಳೆಯುವ ಮಣಿಗಳಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಪರ್ವತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಇವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧನ ಎಂದೂ ಸಹ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಪರೂಪದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ''ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಭಾಗಶಃ ಮನೆಗಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮನೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ‘‘ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಮುತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ: ''ಇಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾದಾಗ, ಹಂಸರಾಜ್ ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಮುತ್ತುಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮುತ್ತುಗಳು ಇಳಿಜಾರಿನತ್ತ ಹರಿದು ಹೊಲ-ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಮಳೆಯು ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೊಲ - ಗದ್ದೆ, ಹಾದಿ - ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಈಗಲೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಈ ಕಲ್ಲುಗಳ ಬೆಲೆ ಈಗ ಲಕ್ಷ!: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ''ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು 5 ಸಾವಿರ, ಕೆಲವರು 10 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಈಗ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಲ್ಲುಗಳು ಈಗ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವುರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೂ ಮಾರಿರಬಹುದು'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ: ''ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಕಲ್ಲುಗಳು ದೂಬಾರಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಪರೂಪದ ಕಲ್ಲುಗಳು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಕಲ್ಲಿನ ಗುರುತು, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ'' ಸ್ಥಳೀಯ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್.
''ಹಂಸರಾಜ್ ಪರ್ವತದ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಗಯಾ, ಬೋಧಗಯಾ, ರಾಜಗೀರ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆಭರಣ ಮತ್ತು ರತ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹಲವರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬೆಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್.
ಕೆಲವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ: ''ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಪರೂಪದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆರೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕೆಲವರು ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹಣೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.
ಮುತ್ತು ತಂದು ಕೊಡುವ ಮಳೆ: ಹಸ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತವೆ. ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಲ-ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಅನೇಕರು ಅಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಂಸರಾಜ್ ಪರ್ವತವಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಉನ್ಮಾದ, ಹವಳ, ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ತೇಲುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಉನ್ಮಾದ ಮತ್ತು ಇಬಿಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೂ ನಾಲ್ಕೈದು ರತ್ನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ: ಶೈಲೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೊಲ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮಳೆಯ ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೋ-ಎರಡೋ-ಮೂರೋ ಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ, ಅನೇಕ ಜನರು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಐದು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ: ಹಂಸರಾಜ್ ಪರ್ವತವು ಕೇವಲ ಮುತ್ತು - ರತ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಹಳ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಉನ್ಮಾದಗಳು ಮತ್ತು ಐಬಿಟ್ಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಅವುಗಳ ಆಭರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅವುಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಐಬಿಟ್ಗಳು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ತಜ್ಞರು ಅವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. - ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು ರತ್ನದ ತಜ್ಞ
ಹಂಸರಾಜ್ ಪರ್ವತವು ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಕಲ್ಲುಗಳ ಸುತ್ತ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿನ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಸವೆದು ದುಂಡಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವು ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ವತದಿಂದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು. - ಪ್ರೊ. ಕೃಷ್ಣದೇವ್ ಯಾದವ್, ಗಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಈ ಬೆಟ್ಟವು ಸೋನ್ಪುರ ಎಂಬ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಈಗಲೂ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಳೆಯು ಮಳೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಕಲ್ಲುಗಳ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ, ಹಂಸರಾಜ್ ಪರ್ವತವು ಗಯಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದಲ್ಲದೇ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು - ಕೃಷ್ಣ ಮಾಂಝಿ, ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಬಂಡೆಗಳು: ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು!