ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ನೀರು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚ: ತಂದೆ - ಮಗನ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕಾಯಕ
ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಯಾರಿದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಒದ್ದಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಶೋಯೆಬ್ ಖಾನ್ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೂಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 11, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : June 11, 2026 at 6:07 PM IST
ಗಯಾ, ಬಿಹಾರ: ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತು ಎಂದರೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚು - ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕುಟುಂಬವು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಒಣ ನದಿಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ತೋಡಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಜಲ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ವಿರಳವಾಗಿರುವ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇವರು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನೂ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೇರ್ಘಾಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಖಂಡೇಲ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಶೋಯೆಬ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರು - ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಈಗ 40°C ರಿಂದ 43°C ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ತಂದೆ-ಮಗ ಜೋಡಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರು ಈ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಮೂಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 20-25 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು: ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 20,000 ರಿಂದ 25,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಮನೆ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಭಯಾರಣ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರದ ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 100 ಗೂಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಬಾಯಾರಿದ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡ ಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿತು. ಪಕ್ಷಿಯ ಸಂಕಟ ನೋಡಲಾರದೇ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ನೀಡಿ ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆನು. ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾರಿಹೋಯಿತು ಎಂದು ಶೋಯೆಬ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು.
ತಾನು ಅಂದು ಮಾಡಿದ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಈ ಯೋಚನೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಶೋಯೆಬ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಅದೇ ಹಕ್ಕಿ ಹಿಂತಿರುಗಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಿದವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದೇ ಹಕ್ಕಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವುಗಳ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಇಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ನೂರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ: ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ನಾವು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ವಸಾಹತು ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಎಂದು ಶೋಯೆಬ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವನದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಇಡುವವರೆಗೆ ನನಗೆ ಉಪಾಹಾರ ತಿನ್ನಲು ಮನಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಜಗತ್ತು ಖಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಶೋಯೆಬ್ ಖಾನ್.
ತಂದೆಯ ಈ ಮಾನವೀಯ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು: ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ವಿದೇಶಗಳ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಮಗ ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್, ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮರಳುವ ಮೊದಲು, ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ಡಜನ್ ಗಟ್ಟಲೇ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು, ಮಿಂಚುಳ್ಳಿಗಳು, ಕಾಗೆಗಳು, ಭಾರತೀಯ ರೋಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಅಂತಾರೆ ಪಯಾಜ್.
ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮಾನವ ವಸಾಹತುಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡದಂತೆ ನಾವು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ ನದಿಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಫಯಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ ಖರ್ಚು: ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂ. 40,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ತಂದೆ - ಮಗ ಜೋಡಿಗೆ ಇದು ಹವ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಹುಚ್ಚಾಟದ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ ತಂದೆ -ಮಗ
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