ಜಮೀನಿನ ನಡುವೆ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತ: ಈ ಪದ್ಧತಿ ಕಂಡ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯೋ ಅಚ್ಚರಿ

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸಿ ದುಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ರೈತ ಜಮೀನಿನ ಮಧ್ಯೆ ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದು ಮುಂದೆ ಓದಿ.

UNIQUE FARMING IN BIHAR
ಬೆಳೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ (ETV Bharat)
Published : May 18, 2026 at 6:45 PM IST

ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೇರ್‌ಘಾಟಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ ಎಂಬ ರೈತ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕೃಷಿ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನಿನ ನಡುವೆ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು, ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ವೇಗ, ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್​ ಯಾದವ್​ (ETV Bharat)

ಕೃಷಿ ಕೇವಲ ಮಣ್ಣು, ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಅವರು ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

7.5 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆ: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 7.5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಕೃಷಿಯ ಮಿಶ್ರಣದ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ರೈತರು ಸಹ ಇವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃಷಿ ಶೈಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್​ ಯಾದವ್​ (ETV Bharat)

ಈ ಶೈಲಿಯ ಕೃಷಿಯು ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿದೆ. ರೈತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನ ದೈವಿಕ ಬೆಳಕು ತನ್ನ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗುವುದನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತ ತನ್ನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್​ ಯಾದವ್​ (ETV Bharat)

ಅಂತರ್ ಬೆಳೆ ಎಂದರೇನು?: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್​ ಬೆಳೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಪಾಲಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರ್​ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಒಂದು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾದರೆ ಉಳಿದವು ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಲಹೆ.

ಬೆಳೆಯ ಮಧ್ಯೆ ರೈತನಿಂದ ಧ್ಯಾನ (ETV Bharat)

ಮೌಂಟ್ ಅಬುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೌಂಟ್ ಅಬುವಿನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಮೌಂಟ್ ಅಬುಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅಂತರ ಬೆಳೆ, ಸಾವಯವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತೆ ಎಂದು ರೈತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೌಂಟ್ ಅಬುವಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ, ಕಡಿಮೆ ಲಾಭವಿತ್ತು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬೆಳೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೇವು, ದತುರಾ, ಗೋಮೂತ್ರ, ಅಕ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾರಂಜ್‌ನಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು 'ಯೋಗ ಕೃಷಿ' ಪದ್ಧತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳೆರಡೂ ಅಪಾರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 60- 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹10 ರಿಂದ ₹15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುವ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಳೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಈ ಆದಾಯವು ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ.

"ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ, ಈ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ₹60 ರಿಂದ ₹70 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ತರಲಿದೆ. ರೈತರು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ, ಸಾವಯವ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು?: ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಗಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಮೀನಿನ ನಡುವೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ರೈತರ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ರೈತನು ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

