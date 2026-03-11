ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ: ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು
ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.
Published : March 11, 2026 at 8:33 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ತಿನಿಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಡಾ, ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಪೂರಿ ಮುಂತಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಹಾರಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೆನುವಿನಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಘವು ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಟಿಫಿನ್ ಕಾರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳವರೆಗೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾಲೀಕರು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಉರುವಲು ಒಲೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಪಿಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.90 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮೆನುಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿವೆ, ದೀರ್ಘ ಅಡುಗೆ ಸಮಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದೀಗ, ಊಟವನ್ನು ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್, ದಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೂಪ್ನಂತಹ ಸರಳ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೊರತೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅವರು ಆಹಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಉಪಹಾರಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ದೋಸೆ, ಪೂರಿ ಮತ್ತು ವಡೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಮಾ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 10 ರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಶೇ.15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20,000 ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಸುಮಾರು 25,000 ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 11,000 ಪಿಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1,000 ಮೆಸ್ಗಳೂ ಇವೆ, ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಹೋಟೆಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಮುಖಂಡರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
