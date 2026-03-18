ರೈಲ್ವೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಿಸಿ: ಪಿಎನ್ಜಿ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಕ್ರಮ
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಪೈಪ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : March 18, 2026 at 8:50 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಭಾವದಿಂದ ನೂರಾರು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರೈಲ್ವೆಮೆನ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.
ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ, ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜನರು ಅನ್ನ ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ನೌಕರರು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ: ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲ್ವೆ ಆಡಳಿತವು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರವು, ರನ್ನಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ ಸಕಾಲಿಕ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ: ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲೋಪವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅದು LPG ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ರೈಲ್ವೆ ಈಗ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು PNG (ಪೈಪ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್) ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ, ಇವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 86 ಸಾವಿರ ಇದೆ. ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಹ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರೈಲ್ವೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ದೃಢವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಬೇಸ್ ಕಿಚನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್ಜಿ ಬಳಕೆ: ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, IRCTC ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. IRCTC ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್ಜಿ (ಪೈಪ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬೇಸ್ ಕಿಚನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಳೆಯ ರೈಲುಗಳ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ರೈಲ್ವೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಪಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
