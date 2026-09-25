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ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ-ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಡ್‌ನಗರದಿಂದ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ವಡ್‌ನಗರಕ್ಕೆ ಈ ಬೈಕ್ ರ‍್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Gap Between Cities And Villages In India Narrowed Significantly In Last 12 Years: PM Modi Interacts With 'Seva Yatris'
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (@NarendraModi/YT via PTI Photo)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2026 at 12:15 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ವಡ್‌ನಗರದವರೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೇವಾ ಯಾತ್ರೆ ಎಂಬ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ರ‍್ಯಾಲಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಮೋದಿ, 2014ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರು.

ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿವೆ. ಕೇವಲ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ 76ನೇ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ವಡ್‌ನಗರ ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೈಕ್ ರ‍್ಯಾಲಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಡ್‌ನಗರದಿಂದ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ವಡ್‌ನಗರಕ್ಕೆ ಈ ಬೈಕ್ ರ‍್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಡ್‌ನಗರವು ಮೋದಿಯವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯು 2014ರಿಂದ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಳಮಟ್ಟದ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಎರಡು ರ‍್ಯಾಲಿಗಳು ವಿವಿಧ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.

ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಡ್‌ನಗರವು ತಮಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಶಿ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಅನೇಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಸೇವೆಯ ಅನೇಕ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಯಣವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನುಡಿದರು.

ಈ ಎರಡು ಬೈಕ್ ರ‍್ಯಾಲಿಗಳು ಸೇವೆ, ಸಂಪರ್ಕ, ಯುವಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಳಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿವೆ. ವಡ್‌ನಗರದಿಂದ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

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TAGGED:

GAP BETWEEN CITIES AND VILLAGES
PM MODI SEVA YATRIS
ಗ್ರಾಮ ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ
ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣ
PM MODI

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