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ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾಟಕ ಕಲೆಗೆ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಿಟ್ಟ 98ರ ಗಂಜಾಂ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರದಾನ

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಒಡಿಶಾದ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಗುರು ಸಿಮಾಂಚಲ್​ ಕುರಿತು ಸಮೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಆಚಾರ್ಯ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ganjams-98-year-old-prahlada-nataka-maestro-simanchal-patras-lifetime-of-dedication-culminates-into-padma-shri
ಸಿಮಾಂಚಲ್ ಪಾತ್ರ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 2, 2026 at 2:48 PM IST

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ಬೆರ್ಹಂಪುರ್ (ಒಡಿಶಾ): ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ 98 ವರ್ಷದ ಸಿಮಾಂಚಲ್ ಪಾತ್ರ ಅವರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭವ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಾದ್ಯಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಕೇಳಿ ಬಂತು.

ಗುರು ಸಿಮಾಂಚಲ್​ ಅವರು ಕಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾಟಕವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ganjams-98-year-old-prahlada-nataka-maestro-simanchal-patras-lifetime-of-dedication-culminates-into-padma-shri
ಸಿಮಾಂಚಲ್ ಪಾತ್ರ (ETV BHARAT)

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾಟಕವು ಜಾನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಹಾಡುವುದು, ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು, ನಟಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಈ ಕಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 12 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ. ಗುರು ಸಿಮಾಂಚಲ್ ಪಾತ್ರದಂತೆ ಈ ಕಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

1927ರ ಜುಲೈ 7ರಂದು ಬೊಮೊಕೈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸುರ್ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಿದೇವಿ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಸಿಮಾಂಚಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದತ್ತ ಸಹಜವಾದ ಒಲವಿತ್ತು. ತಮ್ಮ 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರು, ಒಡಿಸ್ಸಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಖಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ganjams-98-year-old-prahlada-nataka-maestro-simanchal-patras-lifetime-of-dedication-culminates-into-padma-shri
ಸಿಮಾಂಚಲ್ ಪಾತ್ರ (ETV BHARAT)

ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳೇ ಇವರ ಆರಂಭಿಕ ರಂಗತಾಲೀಮುಗಳು: ಸಿಮಾಂಚಲ್ ಅವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾಟಕದೊಂದಿಗಿನ ಪಯಣ ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೊಮೊಕೈ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿತ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಬಾಲ್ಯದ ನೋವಿನ ಛಾಯೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಡತನ ಸ್ಥಿತಿ ನೆನೆದರು.

ನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹಳ್ಳಿಯ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಹೊರಟುಹೋದಾಗ ಸಿಮಾಂಚಲ್ ಹಿಂದೆಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗೀತ ಸ್ವರವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರು. ಆ ಮೌನ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿತ್ತು.

ganjams-98-year-old-prahlada-nataka-maestro-simanchal-patras-lifetime-of-dedication-culminates-into-padma-shri
ಸಿಮಾಂಚಲ್ ಪಾತ್ರ (ETV BHARAT)

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾಟಕದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು. ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು., ಸಂಕೀರ್ಣ ರಾಗಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಡಿಶಾದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಉಗ್ರ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಪಾತ್ರವಾದರು.

ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಗುರು ಸಿಮಾಂಚಲ್ 12 ರಿಂದ 16 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 24 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದರು. 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಗ ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ಜಾನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು.

ganjams-98-year-old-prahlada-nataka-maestro-simanchal-patras-lifetime-of-dedication-culminates-into-padma-shri
ಸಿಮಾಂಚಲ್ ಪಾತ್ರ (ETV BHARAT)

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಅವರು ಗಂಜಾಂನಾದ್ಯಂತ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು, ಅಖಾಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ನೂರಾರು ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯು ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿದರು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ganjams-98-year-old-prahlada-nataka-maestro-simanchal-patras-lifetime-of-dedication-culminates-into-padma-shri
ಸಿಮಾಂಚಲ್ ಪಾತ್ರ (ETV BHARAT)

ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಮನ್ನಣೆಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. 1990ರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 1997ರಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಗಂಗಾಧರ್ ದಾಸ್ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಪ್ರದಾನಿಸಿದ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ದಶಕಗಳ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತಾರೆ ಸೀಮಾಂಚಲ್​.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾತ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದು, ಈ ಗೌರವವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಗುರು ಸಿಮಾಂಚಲ್ ಅವರು ಈಗ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅವರು, ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೇನೂ ದೂರುಗಳಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ನನಗೆ ನೀಡಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದವರು ಆ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. 98 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೂ, ಗುರು ಸಿಮಾಂಚಲ್ ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಘನತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಗುರು ಅಲೋಕ್ ಬಿಶೋಯಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಗುರು ಅಲೋಕ್ ಬಿಶೋಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, 98 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೂ ಗುರು ಸಿಮಾಂಚಲ್ ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಘನತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಗಂಜಾಂಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಒಡಿಶಾದ ಇಡೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭ್ರಾತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶಂಕರ್ ಪಾಧಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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