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ಅಮೆರಿಕದ ವರ್ಮೊಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್ ಬಂಧನ: ಎಫ್‌ಬಿಐ

ಭಗವಾನ್‌ಪುರಿಯಾ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಗುಂಪಿನ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಕೌಶಲ್ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ವರ್ಮೊಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಬಿಐ ಬಂಧಿಸಿದೆ.

FBI NEW DELHI ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್ ಭಗವಾನ್‌ಪುರಿಯಾ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಗುಂಪು
ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್ ಬಂಧನ (FBI X and IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 17, 2026 at 11:38 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ದರೋಡೆಕೋರ ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್‌ನನ್ನು ಎಫ್‌ಬಿಐ ತನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಬಂಧಿಸಿದೆ.

"ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್‌ನನ್ನು ವರ್ಮೊಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಎಫ್‌ಬಿಐ ಗುರುವಾರ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಗವಾನ್‌ಪುರಿಯಾ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಗುಂಪಿನ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಕೌಶಲ್, ಅಪಹರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎಫ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.

ಎಫ್‌ಬಿಐ ಮಂಗಳವಾರ ಕೌಶಲ್‌ನನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿತ್ತು. ಕೊಲೆ, ಅಪಹರಣ, ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೌಶಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಎಫ್‌ಬಿಐ ನಿತೀಶ್​ಗಾಗಿ ಪತ್ತೆಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಜಗ್ಗು ಭಗವಾನ್‌ಪುರಿಯಾ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧದ ಈ ಗುಂಪು ಭಾರತದ ಪಂಜಾಬ್​ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್‌ನ ಯುಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೌಶಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದರೋಡೆಕೋರತನ, ಪ್ರಭಾವಿತ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪಿತೂರಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಫೆಡರಲ್ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.

ಭಗವಾನ್‌ಪುರಿಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಘಟಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾರಿ ಕ್ರಮವಾದ ಆಪರೇಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ನಂತರ ಎಫ್‌ಬಿಐ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಯುಎಸ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧದ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೋಸ್ಟ್​ ವಾಂಟೆಡ್​ ​ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್​ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್​ ಕೌಶಲ್​ ಸೇರಿಸಿದ FBI

TAGGED:

FBI
NEW DELHI
ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್
ಭಗವಾನ್‌ಪುರಿಯಾ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಗುಂಪು
NITISH KAUSHAL ARRESTED

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