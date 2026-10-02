ಇಂದು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ.. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತನ ಸ್ಮರಣೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ, ಸೇವಾಗ್ರಾಮದ ಸರಳ ಜೀವನ: ಬಾಪೂಜಿಯ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ನೆನಪುಗಳು!
ಸೇವಾಗ್ರಾಮದ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಾಂಧಿಯವರು ವಿಧಿಸಿದ್ದ 100 ರೂಪಾಯಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಷರತ್ತು, ಅವರ ಸರಳತೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ನಿಕಟ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
Published : October 2, 2026 at 10:50 AM IST
ವಾರ್ಧಾ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾರ್ಧಾ ಸಮೀಪದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗಾಗಿ ಗುಡಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರೊಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಅದೆನೇಂದರೆ, 'ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೆಚ್ಚ 100 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು'!.
ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥನೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸರಳ ಮನೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಸೇವಾಗ್ರಾಮ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ 'ಸೆಗಾಂವ್' ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, 1936ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇಂದಿಗೆ 90 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅವರ ಅಂದಿನ ಆ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚನೆಯು ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ನಂಬಿಕೆಗಳೆಡೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸರಳತೆ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿತ್ತು.
ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೇವಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಸರಳ ನಿವಾಸಗಳು ಅವರು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಲು ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆ ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಓದು, ಬರಹ, ನೂಲುವುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಚರ್ಚೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುಭಾಗವು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ; ಅಲ್ಲಿನ ಸರಳ ಪರಿಸರವೇ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿ: ಜಮ್ನಾಲಾಲ್ ಬಜಾಜ್ ಅವರ ಮನವೊಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, 1930ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಧಾದೊಂದಿಗೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಒಡನಾಟ ಬಲಗೊಂಡಿತು. ಹಳ್ಳಿಗರ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಬಯಕೆಯು ಅವರನ್ನು ಸೆಗಾಂವ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯಿತು.
1936ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಗಾಂಧಿಯವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ರಸ್ತೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಡುಗಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಹಾವು-ಚೇಳುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಗುಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೂ, ಅವರು ಬಾವಿಯೊಂದರ ಸಮೀಪವಿದ್ದ ಪೇರಲ ತೋಟದಲ್ಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಗಾಂಧೀವಾದಿ ಚಿಂತಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಗಾಂಧಿಯವರು ಹಳ್ಳಿಗರ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸಲು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯು ಅವರ ಚಿಂತನೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸೆಗಾಂವ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಗಾಂಧಿಯವರ ಪಾಲಿಗೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವುದು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವ - ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಯೋಗದ ಆರಂಭವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.
100 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಿತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಚಿಂತನೆ: ಒಂಬತ್ತು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧಿಯವರು ವೆಚ್ಚವನ್ನು 100 ರೂಪಾಯಿಗಳೊಳಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸೂಚನೆಯು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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