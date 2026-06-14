'ಜನರು ನನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ನಗ್ತಿದ್ರು': 100% ಎಥೆನಾಲ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವ ಫೈಲ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಗಡ್ಕರಿ-ನೋಡಿ
ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ನಿಂದಲೇ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 14, 2026 at 11:03 AM IST|
Updated : June 14, 2026 at 11:15 AM IST
ನಾಗ್ಪುರ: ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಖಾತೆಗಳ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡೆ ದೇಶದ ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
#WATCH | Nagpur, Maharashtra: Union Minister Nitin Gadkari says, “Last night at 8 PM, I signed the file, finalising the regulations to legally authorise the use of 100% ethanol. I am delighted to share that I, along with Hardeep Singh Puri, had the opportunity to launch the 100%… pic.twitter.com/BDIyTZGZF4— ANI (@ANI) June 13, 2026
"ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ನಾನು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಕಡತಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಗಡ್ಕರಿ, "ಎಥೆನಾಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದ 22 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಇಂಧನ ಆಮದು ಹೊರೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಕ್ರಮೇಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೂ ರೆಡಿಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ 'ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಗಡ್ಕರಿ, "ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐದು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಹೀರೋ ಕಂಪನಿಯ ಎರಡು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ" ಎಂದು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.
"ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ, ಸುಜುಕಿ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ನಿಂದಲೇ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ" ಎಂದರು.
ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾನು ಈ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜನರು ನಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ಕುರಿತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೂ ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಗಡ್ಕರಿ, "ಒಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಜೀಪ್ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಎಥೆನಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕವರು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂದರು. ಆಗ ನಾನು, ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಹೇಗೆ ಕೆಟ್ಟುಹೋಯಿತು? ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಡಬಲ್-ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾಗ್ಪುರ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸೇರಿವೆ. ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಹಸ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೆಟ್ರೋದ 1ನೇ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ 3ನೇ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (ಡಿಪಿಆರ್) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏಮ್ಸ್ ನಾಗ್ಪುರ, ಐಐಎಂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಐಐಐಟಿ ಬುಟಿಬೋರಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
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