ಅನಾಥ ಶವಗಳ ಮುಕ್ತಿದಾತ: 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 400 ಮೃತದೇಹಗಳ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಒಬ್ಬರು ಅನಾಥ ಶವಗಳ ಮುಕ್ತಿದಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೃತದೇಹಗಳ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 7, 2026 at 6:15 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಾಥ ಶವಗಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲೇ ಅನಾಥ ಶವ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ, ಸಕಲ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೌದು. ಆ ಮಾನವತಾವಾದಿಯ ಹೆಸರು ಆರ್ಯವಂಶಿ. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಕೆಲಸ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲನೆ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಸಹಾಯಕ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಕಡುಬಡವರು ಮತ್ತು ಅನಾಥ ಶವಗಳಿಗೆ ಈತನೇ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈತ 400 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅನಾಥ ಶವಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಆರ್ಯವಂಶಿ ಬಡತನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪಿಯುಸಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನಾಥರು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರನ್ನು ಈತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನನದಷ್ಟೇ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮರಣವೂ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈತನ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತ ಶವಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆರ್ಯವಂಶಿ ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ನಿಂತು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನಾಥ ಶವಗಳ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ತದಾನದಲ್ಲೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ: ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ರಕ್ತದಾನದಲ್ಲೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನ ತಂಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ಆರ್ಯವಂಶಿ 2015 ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತದಾನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ರಕ್ತ ಸಿಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಹಣ ಮತ್ತು ಅಂತಸ್ತು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಆರ್ಯವಂಶಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾನಿಗಳಿಂದ ಧನ ಸಹಾಯ ದೊರೆತರೆ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅನಾಥರ ಕೊನೆಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಬಂಧುವಾಗಿ ನಿಂತು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಯವಂಶಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಾದರಿ.
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