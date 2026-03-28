ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ:ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ LPG ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಹೆಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
By ANI
Published : March 28, 2026 at 1:10 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೇಳಿದೆ. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು LPG ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಂದಿನಂತೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
X ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ HPCL, ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ LPG ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಮೀಸಲುಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸರಬರಾಜುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅದು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಕೊಡಬೇಡಿ: ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವದಂತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಾವದ ಭೀತಿಯ ವರದಿಗಳಿಂದ ಬಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿನಂತೆ ಬಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ಇಂಧನ ನಿತ್ಯವೂ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಕೊಡದಂತೆ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಪನಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂಧನ ಲಭ್ಯತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು LPG ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತದ ಬಲವಾದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಜಾಲವು ಸ್ಥಿರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲದ ಬಲವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೀಸಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಪೈಪ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ - PNG ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪಿಎನ್ಜಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಣ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ HPCL ನಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ.
