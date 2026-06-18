ETV Bharat / bharat

ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾದಾಕ್ಷಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್​ ಗೋಪಿ

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಎಲ್ಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

fuel-prices-cannot-be-reduced-immediately-on-fall-in-global-crude-rates-union-minister-suresh-gopi
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್​ ಗೋಪಿ (IANS)
author img

By PTI

Published : June 18, 2026 at 1:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ತ್ರಿಶೂರ್​ (ಕೇರಳ): ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ಹಿಂದೆ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ತೈಲವೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್​ ಗೋಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಸುರೇಶ್​ ಗೋಪಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್​ಗೆ 3.94ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದರವನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜಲಸಂಧಿ ಬಳಿ ಹಡಗಿನ ದಟ್ಟಣೆ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಇದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ 12,000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಬದುಕುಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಕೇರಳದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಕೆ. ಮುರಳೀಧರನ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, ರಾಜ್ಯವು ಈ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಿತಿಗೆ, ಏಮ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ, ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾತನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಕುರಿತು ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾತುಕತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪೆಟ್ರೋಲ್ - ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

TAGGED:

FUEL PRICES CANNOT BE REDUCED
FALL IN GLOBAL CRUDE RATES
FUEL PRICES RATES
FUEL PRICES MINISTER SURESH GOPI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.