ಎಫ್​ಟಿಎ ಮೂಲಕ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ; ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇವಲ ಫೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲದೆ, ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಜನರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 29, 2026 at 12:38 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದು, ತಯಾರಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಸಂಸತ್​ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹನ್ಸ್ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜನರು, ದೇಶವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬದಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇವಲ ಫೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲದೆ, ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಜನರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾನವ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ . ಇಯು ಜೊತೆಗಿನ ಭಾರತದ ಎಫ್​ಟಿಎ ಮಹಾತ್ವಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತಯಾರಕರಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ 27 ಇಯು ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳು ತೆರೆದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ತಾಯಿ (Mother of All Deals) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾತುಕತೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾಗಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 93 ರಷ್ಟು 27 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸುಂಕ ರಹಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಯುನಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ವೈನ್‌ಗಳ ಆಮದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜಗತ್ತಿನ 2 ಬಿಲಿಯನ್​ ಜರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಬುಧವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಇದು 140 ಕೋಟಿ ನಾಗರಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಭಾನುವಾರ(ಫೆ. 1) ತಮ್ಮ ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

