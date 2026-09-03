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ಕಳಪೆ, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಲೈಫ್​​ಸೈನ್ಸಸ್​ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ FSSAI ಕ್ರಮ

ಕಳಪೆ, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಲೈಫ್​​ಸೈನ್ಸಸ್​ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ FSSAI ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

FSSAI
ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2026 at 5:26 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಲೈಫ್​​ಸೈನ್ಸಸ್​ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಫ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಐ, ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಳಪೆ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ನಕಲಿ ಆಹಾರ ಜಪ್ತಿ: "ಶಿಶು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೈಫ್‌ಸೈನ್ಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಳಪೆ ಶಿಶು ಆಹಾರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ (ಎಫ್​ಎಸ್​ಎಸ್​) ಕಾಯ್ದೆ 2006ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಳಪೆ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಈ ಆಹಾರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ: ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಇಂತಹ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದೊಡ್ಡುವ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಈ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ 3.7 ಟನ್ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇತರ ಆಹಾರದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್​​ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಲೈಫ್​​ಸೈನ್ಸಸ್​ ಕಂಪನಿ
ಕಳಪೆ ಶಿಶು ಆಹಾರ
FSSAI

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