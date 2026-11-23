ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ 5 ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ FSSAI ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ: ಪರವಾನಗಿ ಅಮಾನತು, ಪತ್ತೆಯಾದ ಲೋಪಗಳಿವು
FSSAI Suspends Licences: ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಅಕ್ರಮ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಬಳಕೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಐದು ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(FSSAI) ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 4:09 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ಗಂಭೀರ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿ ಬಿಸ್ಲೆರಿ (Bisleri) ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ವಾಹಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಒಂದು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಉದ್ಯಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವ್ಯಾಪಕ ಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾನಗಿ ಅಮಾನತು?: ವೇದಾಂತ್ ರೆಮಿಡೀಸ್, ಲುಸಿಡ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್, ಅಂಬಿಕೊ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್, ವಿಟಾಮೆಡಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡೋರಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯದ ವಾತಾವರಣ, ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೊರತೆ, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆ, ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಲೋಪಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
"ಗಂಭೀರ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಹಲವು ನ್ಯೂಟ್ರಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಕರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ನ್ಯೂಟ್ರಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್?: ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ (ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ) ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ (ಔಷಧ) ಪದಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಪದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಾರಗಳು, ಐಸೊಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು FSSAI ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ.
ಕಂಪನಿವಾರು ಪತ್ತೆಯಾದ ಲೋಪಗಳ ವಿವರ:
ವೇದಾಂತ್ ರೆಮಿಡೀಸ್: ಐದು ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಅಸಮರ್ಪಕ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಸುವಾಸನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಧಾರಣಾ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ವರದಿಯಾಗಲಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಲುಸಿಡ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್: ಇಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಡ್ಡಾಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ತರಬೇತಿಯ ಕೊರತೆಯೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟಕವು ಶೇಕಡಾ 27 ರ ಅನುಸರಣಾ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
ಆಂಬಿಕೊ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್: ತನ್ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಡುವಿನ ಅಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅನುಸರಣಾ ಅಂಕ ಶೇಕಡಾ 46 ಆಗಿದೆ.
ವಿಟಾಮೆಡಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್: ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಯಂತ್ರಕರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಅದರ ಪರವಾನಗಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ವಿಳಾಸದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆವರಣವನ್ನು ಮಾಂಸ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಅಡೋರಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್: ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳದ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು FSSAI ಹೇಳಿದೆ.
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