ಬಂಗಾಳದ ಘಟಕದಲ್ಲೂ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ; ಬಿಸ್ಲೆರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ
ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
Published : November 28, 2026 at 1:03 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಸ್ಲೆರಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಳಚರಂಡಿ ಸೋರಿಕೆ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೊಳವೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ಲವು.
ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗೋವಾದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸ್ಲೆರಿಯ ಘಟಕವೊಂದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾದರಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜಲ್ಪೈಗುರಿಯ ಟೆಲಿಪಾರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕವೊಂದರಿಂದ ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ರೆಫರಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುವಿಕೆ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಚ್ನ (ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ PB 201) ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೋವಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಮಾದರಿಯು ನಿಗದಿತ ಬ್ರೋಮೇಟ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದೆ, 2006ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಆಹಾರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆ, 2006ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಮುಂದಾಯಿತು.
ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನವು ಸೇವನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದು, ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತು.
ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಸಿಇಒ ರಾಜಿತ್ ಪುನ್ಹಾನಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜಾರಿ ಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಹೊರತು, ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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