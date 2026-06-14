ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವೇ ಒಂದು, ಪ್ರಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು!: 8 ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ FSSAI ನೋಟಿಸ್
ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ FSSAI ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : June 14, 2026 at 1:22 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ, ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (FSSAI) 8 ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದೆ- 2006ರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಹಾರ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್?: ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಎಮಾಮಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಏಡ್, ಟ್ರೂವಿ, ದಿ ಹೆಲ್ತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಹೆಲ್ತಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ಹೆಲ್ತಿ ಚಾಯ್ಸ್, ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಹರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.
ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಆರೋಪ?
ಎಮಾಮಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಮಾಮಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಹೆಸರುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಿದೆ. ಇವುಗಳು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ರೂಪಿಸಿರುವ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ: ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೇವನೆ ಹೊರತಾದ 'ವೀಗನ್' ಎಂಬ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಆರೋಪವಿದೆ. ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ವೀಗನ್ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನೇ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಆರೋಪ.
ದಿ ಹೆಲ್ತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ: ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಜೀರೋ ಮೈದಾ ಹೋಲ್ ವೀಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಜೀರೋ ಮೈದಾ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಟ್ಟಾ ಮತ್ತು ಗೋದಿಯ ಗ್ಲುಟನ್ ಇದ್ದರೂ, ಮೈದಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ನ್ಯೂಹರ್ಬ್ಸ್: ಈ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರೂ ವಿಟಮಿನ್ ಉತ್ಪನ್ನವು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆಯೂ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.
ಟ್ರೂವಿ: ಈ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಲ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜ್ ಚಿಪ್ಸ್, ಹೆಲ್ತಿ ರಾಗಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತಿ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು: ಹೆಲ್ತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಷನ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಹೆಲ್ತಿ ಎಂಬ ಉತ್ಪನ್ನ, ಹೆಲ್ತಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಪೋಹಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಏಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರುಗಳು ಉತ್ಪನ್ನದ ನೈಜ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳೇ ಒಂದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
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