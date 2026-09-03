ತನ್ನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ವಾನ: ಈತನ ಗಣಿತದ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್!
ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ತಳಿಯ ಶ್ವಾನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದೆ.
Published : September 3, 2026 at 3:30 PM IST
ಕೊಲ್ಲಂ (ಕೇರಳ): ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕೇರಳದ ಕೊಲ್ಲಂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸರ ಕೆ9 ತಂಡದ ಅರ್ಜುನನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಶ್ವಾನವು ತನ್ನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಬುಧವಾರ ಕೊಟ್ಟಾರಕ್ಕರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆನರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶ್ವಾನದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ತಳಿಯ ಶ್ವಾನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಶ್ವಾನವು ಕೇವಲ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೇ, ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದ ಕೂಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಳೆಯುವ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಬೊಗಳುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿವಿಐಪಿ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಈ ಶ್ವಾನ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಅಂತಲೂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ (284) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2016 ರಂದು ರಚಿಸಲಾದ ಕೊಲ್ಲಂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ K9 ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಈ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. ಇಂಡೋ - ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಗಡಿ ಪೊಲೀಸರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ವಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದ (SPG) ಬ್ಯಾಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಸ್ಫೋಟಕವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜುನನ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವಾನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಐಪಿ (VVIP) ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಪಠಾಣಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿ ಪತ್ತೆ, ಕುಲತುಪುಳದಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಪತ್ತೆ, ಎರೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅರ್ಜುನನ್ ತನಿಖಾ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ: ಕೇವಲ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೇ, ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದು, ಕಳೆಯುವುದು, ಗುಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾಗಿಸುವುದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಗಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೊಗಳುವ ಮೂಲಕ ಕರಾರುವಕ್ಕು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಈತನಿಗೆ ಇದೆ. ಮೂರು + ಮೂರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆರು ಬಾರಿ ಬೊಗಳುತ್ತಾನೆ. ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬೊಗಳದೇ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು "ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಅರಿವು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೊಲ್ಲಂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸರು.
ಅರ್ಜುನನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಡಿ. ಶೈನ್ ಕುಮಾರ್.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಎಸ್ಪಿ ಶಾಜಿ ಸುಗುಣನ್ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ವನಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಶೆರಿಫ್, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಡಿ.ಶೈನ್ ಕುಮಾರ್, ನಿರ್ವಾಹಕರಾಧ ಪ್ರೇಮ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸುಧೀಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
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