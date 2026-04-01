ತಮಿಳುನಾಡು: ತನ್ನ ಕಾರು ಚಾಲಕನ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ ವಿಜಯ್
ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ–ಮಗ ಭಾವುಕರಾದ ಕ್ಷಣಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
Published : April 1, 2026 at 8:26 PM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಓರ್ವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದ, ಇದೀಗ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ(ಪಿಎ)ರಾಗಿರುವ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವರ ಮಗ ಶಬರಿನಾಥನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ನಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿರುಗಂಬಕ್ಕಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂದೆ–ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾವುಕರಾದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಶಬರಿನಾಥನ್ ಕಣ್ಣೀರೊರೆಸಿ ತಂದೆ-ಮಗನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
Vijay just scripted real-life 30+ yrs loyalty from driver Rajendran son Sabarinathan gets Virugambakkam MLA ticket. Tears wiped on stage. Not nepotism it's masala politics done right. Rewards the invisible backbone. 2026 TN polls just got cinematic. pic.twitter.com/wjkbcB8tB5— Veerapan (@dakuveerapan) March 29, 2026
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಮಗ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಾಗ ತಂದೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಇತ್ತು. ತಲೈವರ್(ವಿಜಯ್) ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಾನು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಂದೆ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮಗನನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಬಿಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು 2024ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಶಬರಿನಾಥನ್ ಹೇಳಿದರು.
ನನಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಿಂತ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ವಿರುಗಂಬಕ್ಕಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 22 ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಟಿವಿಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಶಾಸಕರಾಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ನಾನು ಶಾಸಕರಾಗಲು ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಬರಿನಾಥನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಶಬರಿನಾಥನ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ವಿಜಯ್, ಅವರನ್ನು ವಿರ್ಗುಂಬಕ್ಕಂನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. ಇದೀಗ ಶಬರಿನಾಥನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಬರಿನಾಥನ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವಿರ್ಗುಂಬಕ್ಕಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
