ಈ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಪಂಚಗವ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ; ಗೋಮೂತ್ರ, ಹಾಲು, ತುಪ್ಪದಿಂದ ಔಷಧ ತಯಾರಿ; ತಿಂಗಳಿಗೆ 40 ಸಾವಿರ ಆದಾಯಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರು!
ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಯುವಕರು, ರೈತರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಭಿಲ್ವಾರ ಮಾಧವ ಗೋ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಸಾಕಣೆ, ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಔಷಧ ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 25, 2026 at 9:53 AM IST
ಭಿಲ್ವಾರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ನಗರದ ಉಪನಗರಪುರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಾಧವ ಗೋ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ರೈತರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಯುವಕರು, ರೈತರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಗೋ ಸಾಕಣೆ, ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾಧವ ಗೋ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ: ಗೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಗಮವಾಗಿದ್ದು, ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
2003 ರಲ್ಲಿ ಭಿಲ್ವಾರ ನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಾಧವ ಗೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗೋ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
25 ಬಿಘಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೇವು ಸರಬರಾಜು: ಈ ಗೋಶಾಲೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಯುವಕರಿಗೆ, ರೈತರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ತಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾಧವ್ ಗೋಶಾಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಕ್ತಾರ ಗೋವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋಡಾನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಡೀ ಗೋಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಸುಮಾರು 16 ಬಿಘಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣವು ಶ್ರೀ ಸನ್ವಾಲಿಯಾ ಸೇಠ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 25 ಬಿಘಾ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಔಷಧ ತಯಾರಿಕೆ: ಗೋಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಇವರು ತಮ್ಮೂರ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಗೋಸಾಕಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಶಾಲೆಯು ಪಂಚಗವ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಗೋಮೂತ್ರ, ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಿಂದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಔಷಧ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 35 ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2003 ರಿಂದ ಈ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 22 ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 300 ರಿಂದ 400 ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿವೆ ನಾಲ್ಕು ತಳಿಯ ಹಸುಗಳು: ಮಾಧವ್ ಹಸುಗಳ ಶೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕು ತಳಿಯ ಹಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥಾರ್ಪಾರ್ಕರ್, ಗಿರ್, ರಥಿ ಮತ್ತು ಸಹಿವಾಲ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ತಳಿಗಳ ಹಸುಗಳಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ತಳಿಗಳು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಮಾಧವ್ ಗೋ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಅನುಸಂಧಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಹಸು 4 ರಿಂದ 8 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿರದ ರೈತರು ಈ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಹ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಚಗವ್ಯ ತರಬೇತಿ: ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಸು ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಸಗಣಿ ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚಗವ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗೋ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಬಹುದು. ರೈತರು ಭಿಲ್ವಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಸರಸ್ ಡೈರಿ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಗೋ ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಯುವಕರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ 30,000 - 40,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ: ಭಿಲ್ವಾರ ಬಳಿಯ ಮಾಧವ್ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬೀವರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತ ಮಹಾವೀರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಈಗ ಅಜ್ಮೀರ್, ಭಿಲ್ವಾರ ಮತ್ತು ಬೀವರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ. ಔಷಧ ಮತ್ತು ಎರೆಹುಳುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30,000 ರಿಂದ 40,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂದು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಮಹಾವೀರ್ ಶರ್ಮಾ
