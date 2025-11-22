ETV Bharat / bharat

'ಈನಾಡು' ವರದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​: ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕರುಣಾಮಯಿಗಳು

ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾನಿಗಳು ನೆರವಾಗಿ ಈಗ ಸೂರೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

MAN LIVE IN TOILET
ಹೊಸ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 22, 2025 at 4:20 PM IST

2 Min Read
ಲಕ್ಷೆಟ್ಟಿಪೇಟೆ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಕತ್ತಲೆಯ ಅಂಚಿನಿಂದಲೇ ಬೆಳಕು ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೊಬ್ಬರು ಆತನಿಗೆ ಸೂರು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಘನತೆಯ ಬದುಕು ಮರಳಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು, ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಂಚೇರಿಯಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಷೆಟ್ಟಿಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಪೆರುಗು ಲಿಂಗಯ್ಯ ಎಂಬವರು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಹೃದಯಿ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕು: ಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವರು ಅನಾಥರಾದರು. ಅವರ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಊರಲ್ಲಿ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆತ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಕುರಿತು ಈನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಅಸಹನೀಯ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಘು ಅರಿಕಪುಡಿ ಅವರು, ಲಿಂಗಯ್ಯನ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ತಿಮ್ಮಾಪುರಕ್ಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದ ಅವರು, ಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಹೀನ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡು ಮರುಗಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ರಘು ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಶಿವಾನಂದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದರು.

ಲಿಂಗಯ್ಯಗೆ ನೆರವಾದ ದಾನಿಗಳು: ಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಂಡ ದಾನಿಗಳಾದ ರಘು ಅರಿಕಪುಡಿ, ಶ್ಯಾಮ್ ಮೋಹನ್, ಪೊಟ್ಲೂರಿ ಉಷಾರಾಣಿ, ಯರ್ಲಗಡ್ಡ ಸಾಯಿ ಪ್ರತ್ಯುಷ, ಪೋಲವರಪು ಹರಿಕುಮಾರ್, ಪದ್ಮ, ಚಿರುಮಮಿಲ್ಲಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಪಾದ ಶಿವರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ರಘು ಅರಿಕಪುಡಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಒಟ್ಟು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆ ಒದಗಿಸಿತು. ನಿನ್ನೆ (ನವೆಂಬರ್​ 21 ರಂದು) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕರುಣೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದೊಳಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಚೊಕ್ಕದಾದ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ.

