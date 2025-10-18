ಸಣ್ಣ ಊರಿನ ಯುವಕನ ಜಾಗತಿಕ ಕನಸು- ನನಸು; ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದುವವರಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮುರಾರಿ ನೆರವು!
ಅಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಸಿ, ಇದೀಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾತ್ವಿಕ್
October 18, 2025
ಚಲ್ಲಪಲ್ಲಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ಯುವ ಜನರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮುರಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ. ಕಾರಣ ಇವರ ಗುರಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು, ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಐಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್' ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ವರೆಗೆ: ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಲ್ಲಪಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಾತ್ವಿಕ, ಅಲ್ಲೇ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಂತರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ, ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಗೆ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಅನೇಕ ಯುವಕರಂತೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಂಡರು. ಆದರೆ, ಎದುರಾದ ಅಡೆತಡೆಯ ನಡುವೆ ಪಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 2016ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಅವಕಾಶ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಪದವಿ ಪಡೆದರು.
ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಕೇವಲ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವರು 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಐಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್' ಎಂಬ ಸಣ್ಣದಾದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ 'ಪಿ 4' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಇತರ ನಾಲ್ವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮುರಾರಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ: ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 'ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮುರಾರಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರಿತ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ, ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಇತರರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಿತಿನ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಉದಾಹರಣಯಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮುರಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತರರನ್ನು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
