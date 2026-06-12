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1 ಬ್ಲೌಸ್​ಗೆ ಕೇವಲ ₹10 ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದನೆ: ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ತ್ರಿಯರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ ಇದು!

ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪೊಂದು ಇದೀಗ ತಮ್ಮದೇ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

from-rs-10-a-blouse-to-rs-10000-a-month-women-from-odishas-balasore-transform-lives-through-bag-manufacturing
ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ತ್ರಿಯರ ಗುಂಪು (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 12, 2026 at 6:13 PM IST

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Updated : June 12, 2026 at 6:19 PM IST

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ಬಾಲಸೋರ್(ಒಡಿಶಾ): ಸಿನಿಗೋ ಹಾನ್ಸ್ದಾ ಮತ್ತು ಹರಪ್ರಿಯಾ ಬೇಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ನಗುತ್ತಾ, ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗಾ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇತರ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಲೈ ಮಷಿನ್​ಗಳ ಬಳಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಶಾದಾಯಕ ನವ್ಯೋದಮವಾಗಿತ್ತು.

ಹೌದು ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ.. ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು 2018ರಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಧೋಬಸಿಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾ ಅಂಬಿಕಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಘಟಕ ಈಗ ಲಂಡನ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರು ಈಗ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ.

from-rs-10-a-blouse-to-rs-10000-a-month-women-from-odishas-balasore-transform-lives-through-bag-manufacturing
ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಂಪು (ETV BHARAT)

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪು ಈಗ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹10,000 ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಫ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಂಪು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಹಲವರ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ಆಗ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್​ ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದುದು ಕೇವಲ 10 ರೂ.: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಪಪಡ್, ಬಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಲೈ ಕೌಶಲ್ಯವುಳ್ಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಐದು ಸಿಲೈ ಮಷಿನ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಿಲೈ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಬ್ಲೌಸ್, ಪೆಟ್ಟಿಕೋಟ್, ಕುರ್ತಿ, ಶಾಲಾ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್, ಧ್ವಜಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕ್ಯಾನೋಪಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಸಿಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೇವಲ ₹10 ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.

from-rs-10-a-blouse-to-rs-10000-a-month-women-from-odishas-balasore-transform-lives-through-bag-manufacturing
ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಂಪು (ETV BHARAT)

ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದರು. SHG ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಿಬೇದಿತಾ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಸಾರಂಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಘಟಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಕೋರಿದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು 50 ಫುಟ್-ಆಪರೇಟೆಡ್ ಸಿಲೈ ಮಶೀನುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಿಲೈ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾಲಾ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್, ಕುರ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಲೈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

from-rs-10-a-blouse-to-rs-10000-a-month-women-from-odishas-balasore-transform-lives-through-bag-manufacturing
ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಂಪು (ETV BHARAT)

ಇವರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಸಂಖ್ಯೆ 100ನ್ನು ದಾಟಿತು.

ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ ನವರದುರ್ಗಾ ಟೈಲರಿಂಗ್​ ಪ್ರೊಡ್ಯುಸರ್​ ಗ್ರೂಪ್​ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 3,000ರೂ ನೀಡಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಗ್​ ಉತ್ಪಾದನೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

from-rs-10-a-blouse-to-rs-10000-a-month-women-from-odishas-balasore-transform-lives-through-bag-manufacturing
ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಂಪು (ETV BHARAT)

2025ರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20,000 ರಿಂದ 25,000 ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಂಪು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಲೈ ಮಶೀನುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಲಾಕ್‌ಸ್ಟಿಚ್, ಓವರ್‌ಲಾಕ್, ಬಾರ್‌ಟ್ಯಾಕ್, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್​ಗಳಂತಹ ಅಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಡರ್, ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

from-rs-10-a-blouse-to-rs-10000-a-month-women-from-odishas-balasore-transform-lives-through-bag-manufacturing
ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಂಪು (ETV BHARAT)

ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 150 ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಮಿಕಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹10,000 ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಮೊದಲು ನಾವು ಕಾಲು ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಕೋಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಗ ನಾವು ಕೇವಲ 50 ರಿಂದ 100 ರೂ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಗಳಿಕೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 10,000ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗುಂಪಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸದಸ್ಯ ಸಿನಿಗೋ ಹನ್ಸ್ಡಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

from-rs-10-a-blouse-to-rs-10000-a-month-women-from-odishas-balasore-transform-lives-through-bag-manufacturing
ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಂಪು (ETV BHARAT)

ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ವಿದೇಶವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರು.

ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೀಲಿಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

from-rs-10-a-blouse-to-rs-10000-a-month-women-from-odishas-balasore-transform-lives-through-bag-manufacturing
ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಂಪು (ETV BHARAT)

ನಿವೇದಿತಾ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳು, ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.

from-rs-10-a-blouse-to-rs-10000-a-month-women-from-odishas-balasore-transform-lives-through-bag-manufacturing
ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಂಪು (ETV BHARAT)

ಗುಂಪುಗಳ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

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Last Updated : June 12, 2026 at 6:19 PM IST

TAGGED:

TRIBAL WOMEN LIVELIHOOD NILAGIRI
RURAL ENTREPRENEURSHIP
ODISHA RURAL ECONOMY
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TRIBAL WOMEN LIVELIHOOD NILAGIRI

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